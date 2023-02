Outer Banks è una serie tv statunitense creata da Josh Pat, Shannon Burke e da Jonas Pate. Ha fatto il suo debutto su Netflix nell’aprile 2020 ed ha all’attivo, al momento, due stagioni con la terza che ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming proprio oggi con dieci nuovi episodi.

Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica: una storia in grado di tenere con il fiato sospeso e che appassiona. Uno dei pochi casi in cui più si va avanti con la storia più la curiosità cresce. Il protagonista è John che ha perso suo padre da solo otto mesi mentre si trovava alla ricerca di un tesoro. Il suo obiettivo è quello di poter ritrovare il padre ed il tesoro e per farlo riesce a convincere i suoi amici a seguirlo in questa avventura. La domanda che sorge spontanea a questo punto è sapere se ci sarà o meno un nuovo capitolo della serie tv tanto amata. E la risposta è positiva per la gioia dei telespettatori.

Una scena di Outer Banks

Netflix, infatti, ha rinnovato Outer Banks per una quarta stagione proprio poco prima del debutto del terzo capitolo perché erano sicuri che sarebbe stato l’ennesimo successo e non avevano dubbi. Infatti è sempre più raro che una serie tv venga rinnovata prima di vedere i risultati che ottiene, ma questa volta è andata così. Tuttavia, prima di poter vedere il quarto capitolo di Outer Banks sarà necessario un po’ di tempo perché bisogna scrivere la sceneggiatura, iniziare le riprese, dedicarsi alla post produzione e non si possono commettere errori quindi non arriverà prima di un anno. Outer Banks 4 è attesa per la metà del 2024 o magari un po’ prima. Se non avete ancora avuto modo di guardare la terza stagione della serie tv non proseguite nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati.

Eravamo rimasti alla fine della seconda stagione con John e Sarah che hanno rischiato di morire, mentre ora si trovano in fuga verso le Bahamas ed in un mare di guai per finire la caccia al tesoro che li vede protagonisti. La loro avventura li porterà a conoscere nuovi amici, ma ovviamente anche nemici. La posta in gioco è davvero alta e si ritrovano in uno scenario esotico tra rischi e nuove avventure, mentre Kiara, Pope e JJ si trovano a casa. A dare l’annuncio ufficiale della quarta stagione sono stati proprio i tre showrunner che hanno volut ringraziare Netflix, il cast e tutti i fan.

E tu sei un fan di Outer Banks? Hai già avuto modo di guardare la terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!