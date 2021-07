Gli Outkast festeggeranno il 25° anniversario del loro secondo album ATLiens con ristampe digitali e in vinile dell’album del 1996.

ATLiens (25th Anniversary Deluxe Edition), in uscita il 27 agosto, conterrà tutte le tracce del LP originale – completo dei singoli “Elevators (Me & You),” “ATLiens” e “Jazzy Belle” – tutti recentemente mixati in alta risoluzione a 24 bit e 14 brani strumentali inediti di ATLiens.

La ristampa in vinile arriverà in una varietà di formati: Legacy Recordings rilascerà una versione in quattro LP in edizione limitata con gli ATLiens originali e gli strumentali, mentre Get on Down lancerà anche un set di quattro LP sistemati in una copertina apribile personalizzata con buste interne stampate su vinile nero standard, insieme a un singolo fosforescente a 45 giri con “Elevators” b/n “ATLiens”.

Infine, Vinyl Me, Please pubblicherà la eEdition del 25° anniversario di ATLiens su due LP in vinile neon green e blue galaxy, masterizzati a velocità ridotta e all’interno ci sarà un esclusivo libretto di note per l’ascolto.

Per celebrare il 25esimo compleanno di ATLiens, i video musicali degli Outkast dell’epoca verranno ricaricati su YouTube in qualità HD.