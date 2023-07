Gli OverKind sono una rock band che ha visto la luce nel 2016 a Verona e che vede collaborare insieme Riccardo “Richie” Castelletti (il chitarrista), Filippo “JiN” Zamboni (il bassista) ed Andrea Zamboni (il cantante).

In un secondo momento la band si arricchisce con un nuovo elemento, ovvero con Nicolò “Tino” Fracca, il batterista. Nel giro di poco tempo riescono a diventare sempre più importanti nel panorama della musica italiana e non solo. Voci di brani come Waiting For Your Time, Drowning Our Fire, 186 Steps, I Will Rise fino a Hate broken e There’s a Light per citarne alcuni. Ed oggi gli OverKind son pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 28 luglio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Lockdown che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La rockband degli OverKind

Il significato di Lockdown

Lockdown, il nuovo singolo degli OverKind, ci riporta indietro negli anni. Come il titolo stesso suggerisce, infatti, ci fa tornare agli anni che abbiamo vissuto durante la pandemia Covid-19. Tuttavia, la band non vuole semplicemente parlare di quel periodo, ma vuole fare una riflessione profonda paragonando questo lockdown forzato che tutti noi abbiamo vissuto a 1984, il più famoso libro di George Orwell, dove la limitazione della libertà e l’istinto di sopravvivenza dell’uomo si sono scontrati in una ricerca costante di fuga da una realtà che stava diventando sempre più opprimente e da una verità non stabile che è in bilico tra la bugia e la manipolazione. Un brano in cui molti si rispecchiano e che, per questo motivo, è destinato ad avere un grande successo nel nostro paese.

E tu sei un fan della rock band OverKind? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Lockdown? Ti aspettiamo nei commenti!