Si chiama “Padre Pio“, è diretto dal Abel Ferrara ed ha per protagonista – come del resto già si poteva intuire dal titolo – il famoso santo di Pietrelcina.

Non si hanno ancora molti dettagli su questo film; per riportare le parole del regista:

“Stiamo facendo un film su Padre Pio, ambientato in Italia subito dopo la prima guerra mondiale.”

Ciò che dell’opera si sa con certezza è l’attore scelto per interpretare il santo: Shia LaBeouf.

Come dichiarato nuovamente da Ferrara durante un’intervista rilasciata in occasione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema tenutasi a Pesaro a giugno scorso:

“Shia ha cominciato a conoscere Padre Pio mentre scopriva la sua stessa cristianità. Con questo film ha fatto un tuffo nel buio, si è buttato; è andato a vivere per mesi in un monastero, ha condiviso il suo tempo con i fratelli cappuccini. Questa è stata per lui una scoperta potentissima.”

Qualche giorno fa sono state rese pubbliche le prime foto ritraenti LaBeouf nelle vesti di Padre Pio: ne riportiamo qui sotto una, l’altra invece la potete vedere in qualità di immagine di copertina a inizio articolo.

Non sono mancate però le critiche circa la scelta di tale attore: LaBeouf, nel 2020, era infatti stato accusato e denunciato dalla propria ex per atti di violenza sessuale e abusi.

Come scritto dal giornalista Jordan Raup sul magazine statunitense “The Film Stage“:

“Un casting che assume un certo livello di meta contesto perverso, viste le sue accuse di abusi a carico del suo protagonista”.

Un film che dunque fa già molto discutere, ma che probabilmente dovremmo aspettare ancora un po’ prima di poter vedere sul grande schermo, in quanto le riprese sono ancora in corso e la data di uscita non è ancora stata rivelata.

–

Voi cosa pensate della scelta di LaBeouf per interpretare un santo? Vi ispira questo film? Raccontateci le vostre opinioni con un commento qui sotto.