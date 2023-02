Vincenzo Mattera, da tutti noi conosciuto semplicemente come Paky, è un rapper di Napoli classe 1999. All’età di dieci anni si trasferisce a Rozzano, in provincia di Milano, ed inizia ad avvicinarsi al mondo della musica tanto che, durante le scuole superiori, inizia ad ascoltare sempre più l’hip hop italiano ed internazionale. Il suo primo singolo arriva nel 2019 con il titolo Rozzi ed ha ottenuto un grande successo tanto che è stato certificato disco di platino per le 70.000 copie vendute a livello nazionale.

Voce di brani come Tuta Black, Non scherzare, In piazza, Storie tristi fino a Sharm El Sheikh e La bellavita. Ed oggi Paky torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Tirana che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano, prodotto da Timon, non vede Paky da solo bensì collabora con Finem, famoso rapper dell’Albania. In questo modo nasce un vero e proprio gemellagio tra due realtà. La canzone arriva dopo l’album Salvatore Vive, il suo primo album uscito lo scorso ottobre.

Il cantante Paky

Il significato di Tirana

Tirana, il nuovo singolo di Paky, vuole simboleggiare l’unione tra il mondo italiano e quello albanese. Il videoclip ufficiale, infatti, è stato girato un po’ a Rozzano ed un po’ a Katror (un quartiere di Tirana) proprio per dimostrare la grande stima reciproca e soprattutto il rispetto che è nato a seguito di questa canzone.

