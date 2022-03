Vincenzo Mattera, meglio conosciuto come Paky, è un rapper di Secondigliano (Napoli) classe 1999. Quando ha solo dieci anni lascia la sua città natale e si trasferisce a Rozzano, in provincia di Milano, con la sua famiglia.

Nonostante la giovane età è riuscito a farsi spazio nel complesso mondo musicale italiano ed è riuscito a farsi apprezzare per il suo talento tanto che su Instagram è seguito da quasi 570mila persone. Paky è il protagonista di brani come Con lei, In piazza, Boss, Non scherzare o Tuta Black per citarne alcuni. Ed oggi, venerdì 4 marzo, torna nel panorama della musica italiana con un nuovo singolo dal titolo Storie Tristi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il video ufficiale del singolo è stato girato a Varese, precisamente nel centro della città tra la sala principale della Camera di Commercio e la piazza principale. Come se non bastasse, venerdì prossimo, l’11 marzo, è in arrivo il suo primo album dal titolo Salvatore per Island Records ed Universal Music Italia, già disponibile in pre-save e pre-order.

Il cantante Paky

Il significato di Storie tristi

In Storie Tristi, Paky parla in prima persona ed afferma che nonostante il successo non è cambiato e non ha intenzione di cambiare, infatti canta: “Soldi non mi cambian né faran felice, ho vent’anni e solamente storie tristi”. Stiamo vivendo una situazione che ormai è difficile poiché è impossibile capire chi è sincero e chi no: “Abbracci finti che non danno più calore, baci insipidi che non hanno più sapore, storie tristi così si sente il dolore”. Inutile dirlo, i fan di Paky hanno apprezzato il brano e non vedono l’ora di poterlo sentire live ed ascoltare il nuovo album in arrivo.

