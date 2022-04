Paolo Vallesi è un cantautore di Firenze classe 1964. Raggiunge la notorietà nel 1991 con la partecipazione al Festival di Sanremo dove, con il brano Le persone inutili, conquista il primo posto nella categoria delle Nuove Proposte. Da quel momento inizia una carriera in ascesa per il cantante toscano, ma non sempre facile. Arriva ad essere conosciuto in tutto il mondo, ma soprattutto nell’America del Sud ed in Spagna grazie ad alcuni brani cantati in lingua spagnola. Autore di brani di successo come La forza della vita, Aiutami, Non mi tradire, Tutti quelli che si perdono e Fa che sia amore per citarne alcuni.

Ed oggi, venerdì 1 aprile, Paolo Vallesi torna sulla scena musicale. Da oggi, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Bentornato che fa parte dell’album Io uscito lo scorso 25 marzo per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Il brano Bentornato è stato scritto da Vallesi con l’aiuto di Simone Cristicchi e di Amara, mentre oggi è stato reso pubblico anche il video ufficiale del singolo che è stato girato al Teatro Romano di Fiesole. Proprio il Teatro Romano di Fiesole sarà la location dove verrà ambientato un docufilm prodotto da Paolo Vallesi ed in uscita prossimamente e che, inutile dirlo, è atteso con ansia e curiosità dai fan del cantautore toscano poiché sono curiosi di vedere quali sorprese e novità ha in serbo per loro.

Il cantante Paolo Vallesi

Il significato di Bentornato

Come sappiamo, Paolo Vallesi non è uno di quegli artisti sempre in prima linea. Spesso si è preso dei momenti di pausa per poter produrre dei brani di successo ed è rimasto lontano dal palco e dal mondo della musica. Bentornato è, quindi, una parola che il cantautore si è sentito rivolgere spesso dai suoi fan, felici ogni volta che torna con nuove canzoni pronto ad emozionare il suo pubblico. A proposito del nuovo singolo, Vallesi ha raccontato che:

“Bentornato è la parola che mi viene rivolta più spesso quando mi ripropongo al pubblico con un nuovo lavoro. È un complimento che mi piace molto. Vuole dire che sei mancato a qualcuno e che ha piacere di rivederti e risentirti. È una canzone autobiografica. L’ho scritta insieme ad Amara, che l’ha raccontata con il suo sguardo, e a Simone Cristicchi, che l’ha pennellata con la sua poesia. È stato bellissimo scriverla, realizzarla e cantarla”.

Nel frattempo, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, Paolo Vallesi è pronto per tornare sul palco a cantare i suoi successi in compagnia dei suoi fan che sono, appunto, felici del suo ritorno. Al momento sono tre le date annunciate, ovvero il 27 aprile a Milano, il 5 maggio a Roma ed il 24 maggio a Firenze, ma sembra scontato pensare che altre città si aggiungeranno alla lista dei live del cantautore.

