Netflix continua a seguire la nuova strada che hanno deciso di intraprendere, ovvero quella di ampliare sempre di più il palinsesto cercando di attirare un pubblico maggiore e riuscire a battere la concorrenza di altre piattaforme di streaming come Prime Video o Disney + (che pochi giorni fa ha raggiunto la cifra di 100 milioni di abbonati in 16 mesi).

Proprio di recente, come sappiamo, Netflix è stato in disputa con Mediaset per aggiudicarsi il film Bay Yanlis con protagonista Can Yaman. Nell’attesa del responso, però, ha ottenuto in esclusiva un altro film turco che fa il suo debutto oggi, venerdì 12 marzo, dal titolo Paper Lives (in originale Kagittan Hayatlar). Paper Lives narra la storia di Mehmet, un uomo che lavora in una discarica di un quartiere povero di Istanbul e che è malato. Nonostante tutto, cerca sempre di aiutare chi è meno fortunato di lui e decide di prendere sotto la sua ala protettiva un bambino di strada di otto anni, dal nome Ali per riuscire ad aiutarlo a ritrovare la sua famiglia. Nel frattempo, però, tra l’uomo ed il bambino nasce un profondo legame che porterà Mehmet a confrontarsi con i traumi della propria infanzia.

Il nuovo film turco su Netflix: Paper Lives

Paper Lives può contare su un cast turco di eccellenza come Cagatay Ulusoy, uno dei più promettenti attori della Turchia classe 1990, nel ruolo di Mehmet. Il bambino Ali sarà interpretato da Emir Ali Dogrul, mentre Ersin Arici sarà Gonzales e Turgay Tanulku vestirà i panni di Tahsin, braccio destro di Mehmet. La sceneggiatura è a cura di Ercan Mehmet Erdem e le riprese sono state fatte in vari ambienti di Istanbul. La durata del film è di un’ora e mezza ed ha tutte le premesse per appassionare il pubblico, ma soprattutto per farlo riflettere.

