Impossibile non conoscere il suo nome. Stiamo parlando di Paris Hilton, modella ed imprenditrice di New York classe 1981 in grado di creare scalpore ed essere sempre al centro del gossip. È successo molte volte in passato, ma ora ha messo la testa a posto ed è felice al fianco di Carter Reum, suo fidanzato dal 2019 e sua anima gemella.

La Hilton è pronta per diventare la protagonista di quello che sarà, senza dubbio, il matrimonio dell’anno 2021. Paris e Carter, infatti, domani 11 novembre convoleranno a nozze dopo il fidanzamento ufficiale arrivato lo scorso febbraio in occasione della festa dei quarant’anni dell’ereditiera. Un matrimonio atteso con ansia dai diretti interessati, ma anche dai loro fan con tanto di countdown social condiviso quotidianamente e tutti i presupposti per attirare l’attenzione, proprio come è nello stile di Paris.

Come se non bastasse, per i più curiosi che vogliono sapere tutto vi sarà questa possibilità grazie a Paris in Love, la serie tv composta da 13 episodi che racconterà il fidanzamento di Paris Hilton e tutti i preparativi per il matrimonio: dalla scelta dell’abito all’addio al nubilato ed al celibato, ma non mancheranno retroscena e curiosità ed, ovviamente, le telecamere di Paris in Love saranno presenti anche nella proprietà di Bel Air dove si celebreranno le nozze. Inoltre, seguiranno anche le tre notti di festeggiamenti tra il party nella villa di famiglia, sul molo di Santa Monica ed il terzo party in costume la cui location è ancora top secret.

L’ereditiera Paris Hilton

La serie tv Paris in Love andrà in onda, per il momento, su Peacok, ma sicuramente qualche piattaforma di streaming è già pronta ad acquistarne i diritti per poterlo trasmettere in tutto il mondo. Paris Hilton è una ragazza o amata oppure odiata, con lei non esistono mezze misure, ma sicuramente è in grado di attirare la curiosità e l’attenzione di tutti. Inoltre, rivela che Paris in Love porterà con sé retroscena hot. Non ci resta altro che aspettare e vedere, soprattutto, cosa ci riserverà il matrimonio di domani. C’è chi parla di un cambio di circa 20 abiti nel corso della giornata per la bella Paris e chi spera nell’esibizione di qualche pop star per il ricevimento. D’altronde la Hilton aveva affermato che le sarebbe piaciuto avere Britney Spears cantare nel giorno più importante della sua vita.

E tu segui Paris Hilton? Cosa ti aspetti dal matrimonio tra Paris e Carter che andrà in scena domani? Ti aspettiamo nei commenti!