Omicidio a Easttown (Mare of Easttown) è la nuova serie con protagonista l’attrice Kate Winslet che andrà in onda a partire da mercoledì 9 giugno alle 21:15 su Sky Atlantic, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Trascorsi già dieci anni da Mildred Pierce, Kate Winslet torna sul piccolo schermo da protagonista assoluta, in una serie che renderà certamente felici i fan della star hollywoodiana che ama mettersi alla prova in ruoli sempre diversi. Questa volta, smessi i panni della cameriera che diventa ristoratrice di successo e proprietaria di diversi ristoranti, l’attrice è chiamata a interpretare un presonaggio molto diverso dal precedente.

In Omicidio a Easttown, infatti, Kate Winslet vestirà i panni di Mare Sheehan, una detective “di provincia” con una difficile e comolicata situazione familiare alle spalle, che si ritrova suo malgrado a investigare su un caso tanto delicato quanto difficile, e che sconvolgerà la sua esistenza e il suo equilibrio privato già decisamente precario.

Kate Winslet in una scena di Omicidio a Easttown

Il ruolo di Kate Winslet in Omicidio a Easttown e la trama della miniserie

Omicidio a Easttown (Mare of Easttown) è una miniserie televisiva statunitense del 2021, ideata dal produttore e sceneggiatore Brad Ingelsby (Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace L’amico del cuore, Tornare a vincere) e diretta dal regista cinematorgrafico Craig Zobel (Compliance, Sopravvissuti, The Hunt).

La miniserie, ha un titolo che già si riferisce direttamente alla sua protagonista. Omicidio a Easttown (titolo originale Mare of Easttown), è infatti un gioco di parole tra il nome abbreviato della protagonista, Marianne, detta per l’appunto Mare, e il termine mare, che significa giumenta. Come genere la miniserie si inserisce alla perfezione nella categoria “small town mystery”, infatti è ambientata nei sobborghi della città di Philadelphia.

Al centro della vicenda troviamo la disincantata detective Mare Sheehan, ovvero Kate Winslet, una coriacea quarantenne che nel recente passato ha affrontato alcuni momenti davvero difficili, tra cui la perdita di un figlio e un divorzio tutt’altro che semplice. Le giornate di Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, sono piene di rischieste di intervento al limite dell’assurdo – small town, small problems, come si dice in questi casi -.

Ma, insieme al suo lavoro, la donna deve fare i conti con le molte discussioni casalinghe, specialmente con sua madre Helen Fahey (l’attrice Jean Smart), che è tornata a vivere con lei dopo il divorzio, con sua figlia Siobhan (l’attrice Angourie Rice), che non vede l’ora di andare al college, e con l’ex marito Frank Sheehan (l’attore David Denman) che vive nella casa di fianco alla sua insieme alla sua futura moglie Faye (Kate Arrington).

Come mai, dunque, questa vicinanza estrema tra i due coniugi nonostante abbiano già divorziato? Semplice: con Mare, infatti, vive anche Drew (Izzy King), il suo nipotino quattrenne, il figlio del suo defunto figlio Kevin e di Carrie (Sosie Bacon), una giovane ex drogata che nel frattempo si è disintossicata e che ora è intenzionata a chiedere la custodia del bambino.

Il delitto che sconvolge una piccola cittadina

Una mattina, Mare però si ritrova per le mani un caso decisamente delicato, l’omicidio di una giovanissima ragazza madre, Erin McMenamin (Cailee Spaeny), ritrovata senza vita presso un torrente in mezzo ai boschi che circondano la cittadina. Nel frattempo, è tormentata anche da un altro caso vecchio ormai più di un anno e mai risolto, la sparizione di Katie Bailey, la figlia di una sua ex compagna di scuola, Dawn (Enid Graham).

Per fortuna al suo fianco c’è Lori Ross (l’attrice Julianne Nicholson), l’amica di sempre, che è sposata con John Ross (Joe Tippett), il cugino del padre di Erin, Kenny (Patrick Murney). A complicare ulteriormente le cose c’è poi l’arrivo a Easttown dell’affascinante Richard Ryan (Guy Pearce), un ex scrittore che ora insegna all’università, che sembra interessato a lei. E poi c’è il giovane collega della County Police, Colin Zabel (Evan Peters), con cui è costretta a collaborare, e Chief Carter (John Douglas Thompson) il superiore di Mare e il capo della polizia locale.

Riuscirà Mare a scoprire cos’è successo a Erin e magari anche a ritrovare la povera Katie di cui nessuno ha più notizie? Ciò che è certo è che la comunità è spaccata, ed è sempre più scettica sulle sue capacità di investigatrice e sulla sua lucidità. Ma in un mondo così piccolo in cui tutti si conoscono non ci si può nascondere… o forse sì? Non resta che scoprirlo guardando la miniserie!

L’appuntamento con Omicidio a Easttown – Mare of Easttown è a partire da mercoledì 9 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW), serata in cui verranno mandati in onda i primi due episodi dei sette totali.

A voi piace l’argomento trattato in questa miniserie? Seguirete Omicidio a Easttown e Kate Winslet? Fatecelo sapere nei commenti!