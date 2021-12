Alzi la mano chi, da adolescente, è cresciuto guardando le puntate di Paso Adelante. D’altronde, la serie tv spagnola è uscita nel 2002 e fino al 2005 ha tenuto compagnia al pubblico di tutto il mondo, andando in onda, in Italia, su Italia 1 con all’attivo un totale di 6 stagione e ben 84 episodi. In questa serie potevamo seguire le avventure di alcuni ragazzi come Lola Fernandez e Pedro Salvador nella più famosa ed importante scuola di ballo e di recitazione di tutta Madrid.

Non è certo un mistero che in questo periodo stiamo assistendo a diversi reboot. È sufficiente pensare a quello su Gossip Girl, alla reunion di Friends ed ai possibili reboot di Pretty Little Liars e di The Oc in arrivo. D’altronde i reboot danno la possibilità di far tornare in auge titoli del passato ed, al tempo stesso, dare l’opportunità alle nuove generazioni di conoscerli. Ovviamente la storia segue sempre lo stesso filo di quella originale, ma per il resto le novità non mancheranno. Pensiamo al reboot di Gossip Girl con i fan della serie originale che non avrebbero scommesso un centesimo su questo lavoro che, invece, si è rivelato un successo con l’arrivo della seconda stagione. Poteva sottrarsi a tutto questo Paso Adelante?

I protagonisti di Paso Adelante

Ovviamente no: da mesi si rincorrevano rumors su un possibile revival di Paso Adelante ed ora, finalmente, arriva la conferma direttamente dal sito spagnolo FormulaTv. Il revival si intitolerà UPA Next e la trama si baserà sulle storie dei ballerini e degli insegnanti della scuola spagnola Carmen Arranz, ma non mancheranno intrecci amorosi e novità pronti per lasciare il pubblico senza parole. A differenza di Gossip Girl, nel revival di Paso Adelante dovremmo ritrovare alcuni attori della serie originale anche se, purtroppo, non il cast intero. Sembra difficile pensare che Monica Cruz o Miguel Angel Munoz siano pronti a tornare nella serie tv che li ha resi famosi, ma magari troveremo altri nomi come personaggi secondari o Beatriz Luengo, l’attrice che ha vestito i panni di Lola e che, più volte, tramite il suo profilo Twitter ha lasciato aperte le porte a questa possibilità. Nonostante questo, i fan sperano di poter rivedere i loro idoli sul piccolo schermo ed attendono con ansia comunicazioni ufficiali. Nel frattempo, si spera anche che Netflix possa dare la possibilità anche al pubblico italiano, e non solo a quello iberico, di rivedere la serie originale per potersi rinfrescare la memoria in attesa del revival.

E tu seguivi Paso Adelante? Cosa ti aspetti dal revival UPA Next? Ti aspettiamo nei commenti!