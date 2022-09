Patrick Dempsey è un attore degli Stati Uniti classe 1966. Si tratta di uno degli attori più amati a livello mondiale, soprattutto dopo che ha vestito i panni del dottor Derek Shepherd nella famosa serie tv Grey’s Anatomy.

Fascino indiscutibile, ma anche un grande talento che lo ha portato ad essere protagonista di film di successo come Tutta colpa dell’amore, Come d’incanto, Un amore di testimone, Appuntamento con l’amore, Le regole della truffa fino a Bridget Jones’s Baby, la miniserie La verità sul caso Harry Quebert e la serie tv Diavoli. L’attore si è sempre immedesimato al meglio sul set per poter interpretare nel migliore dei modi possibili il suo personaggio ed anche questa volta non è stato da meno. Impegnato sul set di Ferrari, nuovo film in arrivo, ha lasciato senza parole le sue fan durante il D23 Expo Disney dove è arrivato con Amy Adams per presentare il sequel di Come d’incanto, atteso per il prossimo novembre. Qui si è presentato con un look mai visto prima: capelli biondo platino che, inizialmente, lo hanno reso irriconoscibile agli occhi dei presenti. Addio quindi al look brizzolato che lo ha reso uno degli uomini più desiderati del pianeta. Ovviamente si tratta di una decisione presa per esigenze di copione poiché nel film Ferrari veste i panni di Piero Taruffi, pilota italiano di Formula 1.

Patrick Dempsey con il nuovo look biondo platino

Come se non bastasse, il nuovo look dell’attore è stato realizzato dalla moglie Jillian, come lei stessa ha rivelato sul suo profilo Instagram dove ha dichiarato di essere orgogliosa del marito dai capelli platino. D’altronde da anni, ormai, è lei la sua truccatrice ufficiale ed ora si conferma anche la sua hairstylist. Un look che Patrick Dempsey approva e che definisce come qualcosa di diverso e mai provato prima:

“Ti tingi i capelli e ti diverti. Le bionde si divertono di più, devo dirvelo, è vero. Sono in Italia a guidare auto da corsa. Quindi non posso lamentarmi”.

E le sue fan? Ovviamente inizialmente non si aspettavano questo improvviso cambio di look e sono rimaste un po’ perplesse, ma è stato giusto questione di poco tempo e poi hanno imparato ad apprezzare il nuovo look del loro idolo fino ad arrivare ad affermare, addirittura, che se possibile così è ancora più sensuale.

E tu cosa ne pensi di questo cambio di look? Preferivi la versione brizzolata di Patrick Dempsey o questa biondo platino? Ti aspettiamo nei commenti!