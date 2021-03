Patrick J. Adams, attore canadese classe 1981, e Meghan Markle, ex attrice californiana classe 1981, cosa hanno in comune? I due hanno avuto l’occasione di lavorare insieme sul set della serie tv Suits. Come sappiamo, infatti, Meghan, prima di sposare Harry d’Inghilterra, era una famosa attrice ed ha preso parte a diversi lavori.

Ancora una volta, la ragazza si trova al centro dell’attenzione, in seguito ad un’intervista con Oprah Winfrey dove sono venuti fuori alcuni scottanti argomenti che hanno visto il pubblico scagliarsi contro la Casa Reale di Inghilterra ed è sembrato di tornare indietro nel tempo, con la memoria alla storia vissuta da Lady Diana. È noto a tutti che Harry e Meghan hanno rinunciato ai loro titoli reali per vivere felici e sereni il loro amore negli Stati Uniti, lontano da tutti. Per Meghan la vita in Inghilterra non è stata facile, tanto che è arrivata a pensare al suicidio e non ha mai potuto contare su un supporto psicologico per evitare il mondo del gossip. A destare maggiore scandalo, inoltre, è stata la preoccupazione della famiglia reale per il colore della pelle che avrebbe potuto avere il piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan, e la decisione di non dichiararlo principe togliendogli, così, la protezione che ne sarebbe derivata.

L’attore Patrick J Adams di Suite

In queste ore, il web impazza. Tutti, o quasi, sono pronti a prendere le difese di Meghan Markle che, fino a questo momento, era vista come il personaggio cattivo che aveva costretto Harry ad allontanarsi dalla famiglia. Tra i sostenitori di Meghan troviamo proprio Patrick J.Adams che ha voluto dire la sua, tramite il proprio profilo Twitter:

“Meghan Markle ed io abbiamo passato circa una decade insieme, lavorando a Suits. Dal primo giorno è sempre stata una persona entusiasta, gentile, collaborativa, gentile, gioiosa e supportava tutti sul set. Negli anni è rimasta quella persona e la stessa collega, nonostante la fama, il prestigio ed il potere che ha ottenuto. Lei è sempre stata una donna con un profondo senso di moralità ed una fiera etica del lavoro, non ha mai avuto paura di dire la sua, di farsi sentire e di difendersi e proteggere i suoi cari. Come il resto del mondo, ho assistito alla negatività che ha ricevuto nel corso degli anni, con stupore. Si è innamorata, si è trasferita in un nuovo paese ed è diventata un nome noto in tutto il mondo. Ha dovuto lavorare per trovare un posto in una dinamica famiglia che, per farla breve, descrivo come complicata, ma anche arcaica e tossica”.

L’attore non ha avuto problemi a schierarsi dalla parte della sua ex collega.

E voi cosa ne pensate? Da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti!