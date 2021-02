Sophie Rundle, attrice britannica classe 1988, è diventata famosa nel 2013 quando è entrata a far parte del cast di Peaky Blinders, serie televisiva ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale.

In Peaky Blinders, Sophie veste i panni di Ada Shelby, ma è nota anche per essere stata Emily nella serie tv The Nest, arrivata sul piccolo schermo nel marzo 2020, con il suo personaggio che incontrava varie difficoltà nel riuscire a rimanere incinta del proprio compagno. Cosa che, per fortuna, non è avvenuta nella vita reale. Fidanzata con Matt Stokoe, attore britannico classe 1989, la Rundle ha annunciato, sui social network, l’arrivo di un figlio per la coppia, prendendo spunto da You’re, poesia di Sylvia Plath:

“Sta arrivando un nuovo amico. Arriverà qui con i narcisi e con i giorni di sole della primavera..O High Riser, My Little Loaf”.

L’attrice Sophie Rundle

Manca davvero poco alla primavera e lo si nota anche dal suo pancione, molto pronunciato. Ovviamente sono arrivate le congratulazioni e gli auguri da parte di tutti i suoi colleghi con la famiglia di Peaky Blinders pronta ad ampliarsi ed a dare il benvenuto al nuovo arrivato. Ancora non sappiamo se sarà un maschietto o una femminuccia: nonostante i molti commenti sotto la foto dove i fan chiedono il sesso del bambino, l’attrice per il momento continua a tacere. Nel frattempo, il cast di Peaky Blinders continua a lavorare e c’è chi pensa che nella sesta stagione potrebbe arrivare anche David Beckham.

E voi seguite Peaky Blinders? Vi piace Sophie Rundle? Fatecelo sapere nei commenti!