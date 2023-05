Pedro Pascal entra nel cast per il sequel “Il Gladiatore 2” diretto da Ridley Scott. Già nelle scorse settimane la produzione aveva scelto Paul Mescal e Joseph Quinn, e poco dopo attori più affermati del calibro di Barry Keoghan e Denzel Washington. Connie Nielsen invece era stata confermata nel suo ruolo dal film originale.

Ora sembra essere la volta dell’ingresso nel progetto di Pedro Pascal, attore salito alla ribalta per l’interpretazione del Mandaloriano nella omonima serie del mondo Star Wars e nel più recente ruolo di Joel nella serie “The Last of Us”. Proprio la sua recente popolarità avrebbe indotto il regista a sceglierlo per la sua nuova pellicola.

Al momento non si sa che ruolo interpreterà né se sarà un personaggio realmente esistito nella storia romana. Bocche cucite infatti sui dettagli della trama, così come i personaggi utilizzati.

Le ipotesi porterebbero ad incentrare le vicende intorno a Lucio, interpretato da Paul Mescal, e la sua ascesa a nuovo imperatore. Barry Keoghan dovrebbe invece essere l’antagonista del film. L’attore, celebre per la sua partecipazione nel recente “Gli spiriti dell’isola” oltre ad essere il nuovo Joker nei film su Batman diretti da Matt Reeves, sarà nei panni di Geta, figlio di Giulia Domna e di Settimio Severo che fu co-imperatore di Roma.

Pedro Pascal ne “Il Gladiatore 2” in un ruolo non ancora definito

Pedro Pascal potrebbe dunque recitare nel sequel molto attesa del film epico campione di incassi del 2000. Manca infatti l’ufficialità, ma l’attore sarebbe ormai alle fasi finali della trattativa per partecipare alla pellicola. E soprattutto non si sa se possa ricoprire un ruolo chiave nella narrazione della pellicola.

Russell Crowe ha affermato pubblicamente che non prenderà parte al progetto. D’altronde il suo personaggio moriva nella prima pellicola e l’attore neozelandese ha da poco sparato a zero sulla sceneggiatura del primo Gladiatore, definendolo senza mezzi termini “una spazzatura”.

La produzione del sequel ha avuto una storia molto travagliata. Il progetto era già nella mente di Ridley Scott già poco tempo dopo l’uscita del primo film. Poi però sono passati vent’anni. Le riprese non sono ancora iniziate ma l’uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 22 Novembre 2024.

