Sono tanti i film d’animazione belli, bellissimi, che insegnano qualcosa e lasciano tanto.

Tra i numerosi, non possiamo evitare di citare quelli del maestro Makoto Shinkai, da lui interamente scritti e diretti.

Oggi parleremo più nel dettaglio di “Weathering with you“, che fa da seguito – dal punto di vista cronologico e in parte di trama – all’altrettanto meraviglioso, e forse ben più famoso, capolavoro dell’autore: “Your name“.

Diciamolo subito, senza troppi giri di parole: “Weathearing with you” è un film che deve necessariamente essere visto da chi ha amato “Your name“.

Perché di “Your name”, “Weathering with you” riprende tanto: dai meravigliosi scorci di Tokyo, città vista da ogni angolazione e sotto ogni tipo di cielo e precipitazione atmosferica, alle canzoni dolci, intense e drammatiche dei Radwimps; dalla storia che inizia piano, lentamente, quasi troppo, ma che poi colpisce e attrae come solo le opere migliori sanno fare, ai personaggi ben caratterizzati e umani, con tutti i loro pregi e i loro difetti.

E poi in fondo a ben pensarci la storia di Hodaka ed Hina non è che sia così tanto diversa da quella di Taki e Mitsuha: un amore sbocciato per caso, senza che nessuno dei due se lo aspettasse, ma fatto crescere per scelta, con cura e dedizione, indipendentemente dal luogo e dal tempo. Soprattutto, dal tempo.

Guardate “Weathering with you“, dunque, se volete godervi un film d’animazione bello, bello davvero. Lo trovate doppiato in italiano su Netflix.

E se per caso ancora non lo aveste ancora fatto, guardate prima di questo “Your name” (anch’esso disponibile con il doppiaggio in italiano su Netflix), e lasciatevi avvolgere dalla dolcezza di quei due bambini che diventano un uomo e una donna al tempo di un sospiro troppo lungo, e che ritroverete in “Weathering with you“, come se già in esso le emozioni non abbondassero.