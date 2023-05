Approdato questo mese su Netflix, “Midway” è un film del 2019 diretto da Roland Emmerich.

Tanti gli attori famosissimi del cast, alcuni dei quali sono ad esempio Luke Evans, Dennis Quaid, Aaron Eckart, Woody Harrelson e Nick Jonas.

Si tratta di un’opera che sin dall’esordio, quattro anni fa, non ha mai fatto parlare molto di sé, ma che secondo me andrebbe vista almeno una volta, soprattutto dagli amanti di film tratti da eventi davvero accaduti.



“Midway” racconta infatti una storia reale di uomini in carne ed ossa, di cui tuttavia non si è mai sentito parlare abbastanza.

Non che però ci sia troppo di che stupirsene, perché in fondo spesso è così, si pone l’accento su eventi banali e futili, esaltando ed elogiando all’estremo individui che magari hanno solo avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, dimenticandosi di tutti coloro che hanno agito nell’ombra, lontano da ogni genere di palcoscenico.

E tra questi vi sono indubbiamente Richard “Dick” Best e i suoi compagni, protagonisti di questa pellicola.

Perché in fondo la storia racconta questo: centinaia, migliaia di uomini che si sono trovati catapultati in una guerra non decisa o voluta da loro, che sono diventati macchine automatiche di morte, una morte stupida, inutile e ingiusta, da infondere giorno dopo giorno senza più pensare, pregare o piangere, con l’unico obiettivo di porre fine a tutto, di salvare i propri amici e compagni, di tornare dalle proprie famiglie.

E Best, Layton, McClusky e tutti i membri della Marina degli Stati Uniti che tra il 4 ed il 7 giugno 1942 hanno combattuto la battaglia di Midway, respingendo l’attacco e l’avanzata della Marina Imperiale giapponese ed ottenendo la più grande vittoria navale degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, hanno reso questo obiettivo non più un miraggio irraggiungibile, ma una, seppur ancora lontana, vivida e concreta speranza.

–

Avete visto questo “Midway” su Netflix o al cinema? Diteci cosa ne pensate qui sotto nei commenti!