Dopo che anche l’evento più glamour dell’anno aveva dovuto fermarsi per il covid, il Met Gala 2021 torna a far parlare di sé: tra outfit incredibili, slogan politici che si fanno accessorio e green pass, anche questa edizione sarà da ricordare. Ecco cosa c’è da sapere sulla notte evento organizzata dal Metropolitan Museum di New York.

Cos’è il Met Gala

Lil Nas X con il suo abito dorato al Met Gala 2021

Il Met Gala è uno degli eventi più attesi dell’anno ed è il party inaugurale della mostra sulla moda che si tiene al Metropolitan. Per le celebrità, il suo red carpet è più importante anche di quello degli Oscar o del Festival di Cannes. Per questo le grandi star si sfidano per farsi notare: chi stupisce di più, vince. Purtroppo questa è anche la ragione per cui negli ultimi anni l’eccesso ha prevalso sul buon gusto, ma bisogna ammettere che anche questo è lo specchio dei tempi, motivo per cui il Met Gala mantiene di diritto il titolo di evento più glamour dell’anno.

Chi si è fatto notare al Met Gala 2021 (in bene e in male)

Kim Kardashian vestita da ombra al Met Gala 2021

Cominciamo subito con Nicki Minaj: la cattiva notizia è che la cantante non ha potuto partecipare all’evento perché sprovvista di green pass, infatti per il momento non ha voluto vaccinarsi, a costo di perdersi uno degli eventi più attesi dell’anno. La buona notizia è che sta facendo “delle ricerche”: quindi se avete ancora dei dubbi state tranquilli, molto presto Nicki Minaj ci farà sapere cosa ha scoperto! La comunità scientifica può tirare un sospiro di sollievo, perché arrivano i rinforzi.

Kim Kardashian (sempre se era davvero lei) in total black – ma proprio total – ha sicuramente mandato in visibilio gli esperti, ma il suo look deve aver messo i brividi a molte persone.

Tra quelli che più hanno colpito c’è sicuramente Lil Nash X, che in quanto a trasgressione e capacità di farsi notare ha un discreto talento. Dopo essersi presentato indossando una cappa in velluto color oro, se ne è poi liberato mostrando una sorta di armatura, sempre dorata. Se al volgo (di cui faccio parte) ha ricordato i cavalieri dello Zodiaco, per i fashion addicted è stata una gioia per gli occhi e per il cuore. Anche perché sotto si celava un terzo outfit: una tuta in paillettes, attillata e piena di decorazioni.

Timothee Chalamet in bianco al Met Gala 2021

Timothee Chalamet sceglie il bianco: molto più sobrio rispetto agli altri, sceglie una mise in linea con il suo stile solito, anche se in molti sono rimasti stupiti per quel colletto quasi ecclesiastico.

Zoe Kravitz nel suo scintillante vestito al Met Gala 2021

Chi sicuramente non poteva passare inosservata è Zoe Kravitz, non tanto per l’abito in sé ma per quello che lasciava intravedere: ovvero Zoe Kravitz stessa. L’attrice e cantante si è presentata sostanzialmente nuda, dato che indossava un vestito a rete interamente decorato di gioielli. Le persone che potevano superare la prova senza apparire volgari si contano sulle dita di una mano e Zoe è tra queste.

Ma anche la politica ha avuto il suo momento sul red carpet del Met Gala 2021. Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica, si è presentata con un abito bianco su cui spiccava la scritta “Tax the rich“. La politica è stata però duramente criticata, perché il suo messaggio è stato considerato ipocrita, visto il contesto in cui lo ha lanciato.

Chi sicuramente ha messo tutti d’accordo è stata Billie Eilish, che ha scelto un ritorno al passato con il suo look anni ’50, ispirato a Marilyn Monroe.

E tu hai seguito la diretta streaming per vedere il red carpet delle star? Facci sapere cosa pensi del Met Gala 2021!