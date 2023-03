Nel secondo film, Pete “Maverick” Mitchell di Tom Cruise torna per addestrare i giovani diplomati della scuola per piloti Top Gun, tra cui il figlio del suo defunto migliore amico Goose, Rooster (Miles Teller), per una missione speciale. Interpretato da Anthony Edwards nel 1986, Goose e sua moglie Carole Bradshaw (Meg Ryan) appaiono in flashback nel film del 2022.

Ryan non è stata l’unica attrice a cui non è stato chiesto di tornare per Top Gun: Maverick. Kelly McGillis, l’interesse amoroso di Maverick, Charlie, in Top Gun, non fa parte del secondo film. Invece, il pilota si ricollega con Penny Benjamin (Jennifer Connelly), che viene menzionata, ma non vista, come la figlia dell’ammiraglio con un passato insieme a Maverick nel film originale.

“[Goose] mi ha raccontato tutto del momento in cui sei impazzito per Penny Benjamin”, ha detto Carole a Goose, Maverick e Charlie nel film del 1986.

Sebbene McGillis abbia insinuato a Entertainment Tonight nel 2019 (quando la produzione di Top Gun: Maverick era in corso) che l’invecchiamento e il suo aspetto esteriore fossero la ragione per cui non era stata contattata, il regista Joseph Kosinski ha detto a Insider che McGillis e Ryan non fanno parte del sequel a causa di come i loro personaggi avrebbero influito sulle nuove storie.

“Non erano storie che stavamo lanciando. Non volevo che ogni trama guardasse sempre indietro. Era importante introdurre alcuni nuovi personaggi”, ha detto Kosinski a maggio 2022. “Penny Benjamin, un personaggio che abbiamo sentito menzionare ma mai visto prima, è stata un’opportunità straordinaria per portare il personaggio di Jennifer Connelly in questo film”.

Connelly, per la sua parte, ha elogiato l’ “eccezionale” Cruise in un’intervista con Variety prima dell’uscita di Top Gun: Maverick nel 27 maggio 2022.

“Trascorrere del tempo con lui ti fa capire come una persona sia stata una star del cinema per così tanti anni. Era chiaro per me cosa significa il franchise per lui, quindi mi sentivo obbligata nei suoi confronti, del produttore Jerry Bruckheimer e del pubblico che ama così tanto il film”, ha detto Connelly. “Ci siamo concentrati sull’intimità di come si inseriscono nella vita l’uno dell’altro. Penso che quei personaggi abbiano una relazione molto tenera, il modo in cui lei lo capisce ecc. Condividono un momento a letto a chiacchierare, e racconta tanto della loro relazione quanto la scena che ne è il preambolo. Chiaramente, hanno qualche affare in sospeso tra loro, e lei lo gestisce con umorismo e giocosità. Sento che è una persona positiva e che sta cercando la felicità.”

Perché non è stato chiesto a Kelly McGillis di tornare in ‘Top Gun: Maverick’ per fare la parte data a Connelly?

“Sono vecchia, sono grassa e ho un aspetto adeguato alla mia età”, ha detto McGillis a Entertainment Tonight nel 2019. “E questo non è quello che conta in quella scena. Preferisco sentirmi assolutamente a mio agio nella mia pelle e sapere chi sono alla mia età anziché attribuire un valore a tutte quelle altre cose.”

“I film sono cose strane. Non mantengo davvero i contatti con nessuno”, ha detto l’attrice a ET nel 2019, sottolineando che non aveva ancora visto il trailer. “Penso di aver parlato con un paio di persone occasionalmente, ma la verità è che i film sono situazioni di lavoro molto strane perché hai molte persone che vengono da tutte le parti del mondo.”

Come si sente Kelly McGillis riguardo a Jennifer Connelly che la sostituisce?

“Sono contenta per lei”, ha detto McGillis di Connelly.

L’attrice è apparsa più recentemente sullo schermo nel film TV del 2017 Madre di ogni segreto, dicendo a ET che ha fatto la scelta di allontanarsi da Hollywood.

“Credo che le mie priorità nella vita siano cambiate”, ha detto. “Non è stata una decisione importante, è solo che altre cose sono diventate più importanti. Amo recitare, amo quello che faccio, amo fare teatro, ma non so. Per me, le mie relazioni con gli altri sono diventate molto più importanti della mia relazione con la fama.”

Kelly McGillis in una foto recente.

McGillis ha anche parlato della sua esperienza di recitazione in Top Gun, definendola “un’esperienza meravigliosa”. Ha detto che il film ha cambiato la sua vita e che ha apprezzato molto l’opportunità di lavorare con Tom Cruise.

Tuttavia, la sua vita è cambiata notevolmente negli ultimi anni. Ha deciso di allontanarsi dalla recitazione per concentrarsi sulla sua famiglia e sulla guarigione dalla dipendenza da alcol. Ha anche lavorato come terapeuta e ha creato un programma di recupero per donne che lottano con la dipendenza da alcol e droghe.

Nonostante non sia apparsa in Top Gun: Maverick, McGillis ha detto che ha apprezzato la sua esperienza nel film originale e ha fatto pace con la sua età e il suo aspetto. Ha detto che preferisce concentrarsi sulle cose importanti nella vita, come la sua famiglia e il suo lavoro nel campo del recupero.

In conclusione, Top Gun: Maverick potrebbe non avere Kelly McGillis nel cast, ma il film offre ancora molte emozioni per i fan che hanno apprezzato il film e, anzi, per alcuni è addirittura superiore. La presenza di Jennifer Connelly come interesse amoroso di Maverick aggiunge una nuova dimensione alla trama, e Tom Cruise continua a rappresentare il personaggio con grande stile. Per quanto riguarda Kelly McGillis, l’attrice ha trovato la pace e la felicità in altre parti della sua vita, e il suo impatto sulla storia del cinema rimane indimenticabile.