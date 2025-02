Ti ricordi quando da ragazzini sognavamo di diventare pugili dopo aver visto i primi film di Rocky in TV? Io, con i guantoni del mercatino e tu che facevi l’occhio da “tigre” davanti allo specchio. Bei tempi, no? Ma la cosa buffa è che Rocky non è solo “montagne di muscoli e pugni in faccia.” Dietro c’è un tizio, Sylvester Stallone, che ha dovuto sudare (e non poco) per tirare fuori certe storie. Te lo confesso: scoprire che il suo capitolo preferito non è il primo ma “Rocky Balboa” (quello del 2006) mi ha un po’ stupito. Eppure, se ci pensi, è il film in cui il nostro eroe fa i conti con il tempo che passa, con la gente che crede sia finito e con tutti i disastri che la vita gli ha rovesciato addosso. Un bel minestrone di emozioni, insomma.

Il “vortice generazionale”: ovvero il periodo buio di Stallone

Facciamo un salto agli inizi degli anni 2000. Stallone, ormai icona anni ’70 e ’80, si era ritrovato in uno strano limbo. Lo chiamano “generational vortex”, come a dire: “Ehi, Sylvester, grazie dei film tamarri, ma adesso la gente vuole altro.” In un’intervista del 2010 su GQ (mica il giornalino della scuola!), Sly racconta che i giovani non lo consideravano più un granché, e i produttori pure. Insomma, stava rischiando di restare incastrato nell’immagine del vecchio divo in declino.

Ti ricordi certe sue scelte discutibili degli anni ’90? “Stop! Or My Mom Will Shoot” (da noi “Stop! O mamma spara”), un titolo che per anni mi sono chiesto se fosse uno scherzo. E poi “Judge Dredd.” Eh sì, quello col casco figo ma dal sapore di flop. Non che Stallone fosse diventato scarso di colpo; semplicemente, il pubblico si era stufato del solito action hero tutto muscoli e battute da due lire. Roba che, al confronto, lo stallone italiano di un tempo – passami il gioco di parole – sembrava un mito lontano.

Nostalgia canaglia: le rivisitazioni (più o meno riuscite)

Al giorno d’oggi, con tutti i remake e i “legacy sequel” che spuntano come funghi, siamo abituati a vedere vecchi personaggi tornare sul grande schermo. È il nuovo trend, un po’ come la moda delle camicie anni ’90 riesumate dagli armadi dei genitori. A volte funziona, altre volte puzza di operazione nostalgica fatta giusto per incassare. Eppure, nel 2006, Stallone ha dimostrato che un tuffo nel passato può essere qualcosa di più che una semplice mossa per fare soldi. Ha tirato fuori “Rocky Balboa” e lo ha fatto diventare una specie di lettera d’amore a se stesso, al personaggio e a tutti noi che avevamo bisogno di un eroe “con i capelli grigi” che non mollasse mai.

“Rocky Balboa” è uscito quando il mondo del cinema iniziava a flirtare con reboot vari: pensa a “Casino Royale,” che rifaceva il look a James Bond, o “Batman Begins,” che rispolverava l’uomo pipistrello in chiave “dark e realistica.” In mezzo a questi colossi, una pellicola su un pugile attempato che torna sul ring poteva sembrare un’idea rischiosa. Però Stallone ci ha creduto: voleva riprendersi la scena e, con essa, la dignità di un personaggio offuscato dal fiasco di “Rocky V.”

Perché “Rocky Balboa” è così carico di emozioni

Se ci pensi, dal 1990 (anno di “Rocky V”) al 2006, Rocky era praticamente sparito dai radar. E forse era giusto così: “Rocky V” aveva fatto storcere il naso a tutti, compreso Stallone, che sentiva di aver rovinato un mito. Allora, in “Rocky Balboa,” la musica cambia. C’è aria di malinconia, di ricordi. Adriana non c’è più (scusa lo spoiler, ma ormai dovresti saperlo) e lo vedi un Rocky che gestisce un ristorante, raccontando aneddoti di pugilato ai clienti, quasi un reduce di guerra.

Ma il bello del film – e qui devo ammettere che ancora mi commuovo come un bambino – è che non si limita al “Oh, poveretto, che vita triste.” Ha quella fiammella di speranza tipica del primo “Rocky.” Il messaggio è: “Anche se la vita ti prende a pugni in faccia, tu ti rialzi.” E Stallone, che all’epoca era sui cinquant’anni abbondanti, ha incarnato tutto ciò al massimo: di fatto, stava lottando pure lui, nella realtà, per ritrovare una carriera decente. Ha infilato nel film un pezzo di se stesso e dei suoi rimpianti.

Segreti dietro la produzione: un’impresa titanica

Arrivare a girare “Rocky Balboa” non è stato uno scherzo. Lo stesso Stallone ammette che ci sono voluti sette anni di insistenze. E non bastava convincere le case di produzione; doveva convincere pure la moglie, che gli diceva: “Syl, ma che stai a fa’? Ti rendi conto che rischi di fare la figura del nonnetto su un ring?” E in effetti, la figuraccia era dietro l’angolo. Ma lui rispondeva: “Peggio mi sentirò se non ci provo.”

In pratica, si è ritrovato nella stessa situazione del giovane Stallone che scrisse di getto la sceneggiatura del primo “Rocky,” quando era squattrinato e dormiva in un appartamento scalcinato. Stavolta aveva qualche ruga in più e, ovviamente, un portafoglio meno vuoto, ma le porte sbattute in faccia e i produttori che dicevano “No grazie” non sono mancati. E invece, alla fine, eccolo sul set a dare l’anima, a dimostrare a tutti che lui e Rocky erano ancora vivi e vegeti.

Il successo (in)aspettato: un miracolo senza cinismo

“Rocky Balboa” ha incassato 156 milioni di dollari con un budget di 24 milioni. Un bottino bello grosso che è andato oltre le aspettative. Ma la vera vittoria è stata l’accoglienza del pubblico e, stranamente, anche della critica. Dico “stranamente” perché, di solito, i critici non vedevano di buon occhio i sequel tardivi. E invece stavolta hanno riconosciuto la sincerità e la potenza emotiva del film. C’è chi ha storto il naso dicendo: “Troppo lacrimoso, troppo nostalgico.” Ma c’era anche chi diceva: “Finalmente un sequel che non si limita a dirci ‘Ehi, ricordate Rocky? Eccolo di nuovo!’”

L’operazione nostalgia c’è, certo, ma risulta onesta, quasi commovente. Non si vede un pensionato che cerca di far cassa con la fama di un tempo. Si vede un uomo di mezza età che deve affrontare la perdita e la rassegnazione. E poi scegliere di indossare ancora una volta i guantoni. E, fidati, quando parte il training montage, colleziono brividi come figurine.

Tra vita vera e fiction: perché “Rocky” e “Balboa” sono i favoriti

Oltre a citarlo in interviste varie, Stallone si è pure lasciato andare in un Q&A su Instagram, nel 2020, quando qualcuno gli ha chiesto quale fosse il suo miglior film. Lui, senza esitare, ha detto: “Il migliore è il primo ‘Rocky,’ ma quello di cui vado più fiero è ‘Rocky Balboa.’” Sottolineando che ci aveva messo sei anni per convincere il mondo a farlo tornare sul ring. Ha ribadito il concetto pure in altre occasioni, sostenendo che “Rocky Balboa” è stato un enorme atto di volontà personale.

Perché questo capitolo e il primo sono per lui così speciali? Semplice: in entrambi c’è tanto di autobiografico. Nel 1976, Sylvester era uno sconosciuto con un sogno, uno che voleva farcela contro ogni probabilità, proprio come Rocky. Nel 2006, era un attore che rischiava il dimenticatoio e che, con coraggio (o follia), si è ributtato nello stesso personaggio, “vecchio” ma con ancora parecchio da dire. Sono film specchio della sua vita, capito? Non è solo finzione, è un riflesso della sua carriera e della sua grinta.

Rocky Balboa e la forza di rialzarsi

Diciamolo apertamente: “Rocky V” aveva lasciato un senso di incompletezza. Un po’ come quando finisce la pizza e ti resta ancora fame. Meno epico, più confusionario, aveva chiuso in modo fiacco una saga altrimenti grandiosa. Stallone sentiva di dover rimettere le cose al loro posto. Proprio come un pugile che, dopo un round perso malamente, vuole rientrare e dimostrare di poter vincere prima del gong finale.

“Rocky Balboa” dunque non è solo un sequel: è un discorso con se stesso e col pubblico. È la risposta a chi pensava che la magia di Rocky fosse sparita in un piatto di minestra riscaldata. E invece no. Eccoti un film sobrio, triste, pieno di rimorsi. Ma anche denso di coraggio. E quando l’arbitro fa partire l’incontro, senti di nuovo la colonna sonora nelle vene.

Un’eredità che vive ancora oggi

Se “Rocky Balboa” ha riacceso la scintilla, i film di “Creed” hanno poi preso quel fuoco e l’hanno portato avanti con nuove generazioni e nuovi volti (Michael B. Jordan su tutti). Stallone magari non è più il protagonista sul ring, ma il suo spirito di combattente aleggia ancora, un po’ come l’allenatore burbero ma saggio che ti dice: “Non mollare, ragazzo.” E la gente ha capito che la saga di Rocky funziona perché parla di noi, delle nostre sconfitte quotidiane e di come cerchiamo sempre di rimetterci in piedi.

Lo stesso Stallone, in più di un’intervista, ha ammesso di aver pensato in passato a finali tragici per Rocky (addirittura voleva farlo morire in “Rocky III”!). Poi ha aggiunto che ci aveva riprovato in “Rocky V.” Meno male che non l’ha fatto, perché ci saremmo persi la resurrezione emotiva del sesto capitolo, che lui stesso definisce il suo preferito.

Un consiglio da amico: riguardati “Rocky Balboa”

Ok, magari l’hai visto e non ti ha fatto impazzire, magari l’hai snobbato perché eri convinto che Rocky si fosse fermato dignitosamente al quarto film, con Drago e il “ti spiezzo in due.” Ma credimi, se lo riguardi adesso, con la consapevolezza di quel che c’è dietro (un Sylvester Stallone che combatte contro l’oblio di Hollywood, i produttori scettici e una sua stessa età anagrafica non più da ragazzino), forse lo apprezzerai di più.

Poi ci sono momenti iconici che meritano da soli il prezzo del biglietto: il monologo del “non è importante come colpisci, ma come sai incassare,” diventato un mantra motivazionale in mezzo mondo. Sembra un discorso da “coach di vita,” e forse lo è, ma intanto ci ha gasato come pochi.

Conclusione: il coraggio di scommettere su se stessi

“Rocky Balboa” ha insegnato a Stallone (e a noi) una lezione: non importa quante volte cadi a terra, conta quante volte hai il fegato di rimetterti in piedi. Pensaci, è un messaggio che funziona in palestra, a lavoro, a scuola, in amore… un po’ ovunque. E quando un film, per quanto popolare, riesce a lasciarti dentro un insegnamento sincero, vuol dire che ha fatto centro.

Io tifo per questa storia di riscatto. Prendila come vuoi, ma per me Stallone ha vinto il suo match più difficile. Non era solo questione di un film o di un incasso, ma di dignità ritrovata e di un’icona che non meritava di restare con l’etichetta di “pugile suonato.” Ha dimostrato che anche un sequel nostalgico può avere un’anima profonda.

E tu? Che ne pensi? Raccontami la tua sul film, su Stallone, su Rocky, su quella volta che hai cercato di correre sulle scale del palazzetto per sentirti come il protagonista (ammettilo, lo abbiamo fatto tutti). Insomma, se ti va di dire la tua o di condividere un aneddoto da fan, lascia un commento: sono curioso di leggere la tua storia!