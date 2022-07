Il nuovo adattamento del classico di Jane Austen, interpretato da Dakota Johnson, oscilla selvaggiamente tra il cupo e il dannatamente noioso.

Come imitazione del successo di Netflix Bridgerton, Persuasione è una copia pallida e triste della serie tv. La presenza sullo schermo di Johnson è stata il fattore di redenzione per molti film brutti usciti prima di Persuasione, ma nel ruolo da protagonista come Anne Elliot, non fa nulla per dare uno slancio al film.

Quindi, abbiamo detto che come imitazione di Bridgerton è un disastro, come film di Dakota Johnson è un disastro ed è ugualmente un disastro come adattamento del romanzo Persuasione di Jane Austen. Laddove l’originale di Austen è devastante nella sua moderazione, questo film è ampio nel suo umorismo, superficiale nelle sue emozioni e duro nella sua caratterizzazione. Imperdonabilmente, rovina uno dei momenti più romantici di Austen, la scena della scrittura delle lettere.

Persuasione è noioso. Non è romantico. Non è divertente. Non è triste. Sembra non avere motivo di esistere ed è francamente offensivo per tutte le persone coinvolte.

Comunque…

Di cosa parla Persuasione?

Persuasione, diretto da Carrie Cracknell e con una sceneggiatura di Ron Bass e Alice Victoria Winslow, segue vagamente la trama dell’originale di Austen. Anne Elliot – ricca, graziosa e affascinante – una volta era follemente innamorata del giovane marinaio senza un soldo Frederick Wentworth. Si erano fidanzati e stavano per sposarsi. Ma gli amici e i parenti di Anne l’avevano convinta che non avrebbe dovuto sposarsi a quell’età con un uomo povero e con poche prospettive, e così Anne spezzò il cuore di Wentworth.

Anne non ha mai dimenticato Wentworth ma ormai è una zitella, rassegnata a dedicare la sua vita a prendersi cura delle sue sorelle e dei suoi nipoti. Wentworth, nel frattempo, è diventato un capitano della marina. Ora è ricco e rispettabile, in cerca di una moglie tutta sua ed è ancora furioso con Anne per aver posto fine alla loro relazione 8 anni prima.

L’Anne di Austen reagisce a queste circostanze nel modo in cui reagisce alla maggior parte delle cose: esteriormente rimanendo molto calma e composta, mentre interiormente è torturata. La tensione tra le pressioni sociali che Anne è costretta a subire e il suo profondo dolore emotivo è ciò che fa emergere il romanzo Persuasione, ciò che lo rende così straziante da leggere. Questo tipo di divisione interiore è certamente difficile da drammatizzare sullo schermo. La soluzione inventata da Cracknell e dai suoi collaboratori è certamente nuova: se ne sono sbarazzati del tutto.

In Persuasione di Netflix, Anne assume il ruolo dell’eroina di una commedia romantica di fascia media degli anni ’90. Sta piangendo nella vasca da bagno, sta piangendo in abbondanti quantità di vino rosso, sta piangendo mentre cade accidentalmente versandosi il sugo sulla testa. Quando non sta piangendo, sta parlando alla telecamera delle debolezze dei suoi parenti o rendendosi protagonista di situazioni sociali imbarazzanti. “A volte sogno che un polpo mi sta succhiando la faccia”, dice a una festa.

Wentworth, nel frattempo, ha perso il fascino raffinato e l’energia intraprendente della sua controparte libraria. Interpretato da Cosmo Jarvis, Wentworth è timido, minaccioso e vago. Il film acquisisce un minimo di interesse quando Henry Golding compare sullo schermo per interpretare il signor Elliot, cugino di Anne e rivale di Wentworth in amore. La sua presenza aggiunge una gradita scossa di energia al film.

Henry Golding in Persuasione.

L’adattamento Ragazze a Beverly Hills ha funzionato perché la sua trasposizione dei costumi dell’età della Reggenza in un liceo degli anni ’90 è divertente e spiritosa. Il tentativo di Persuasione di trasporre i costumi moderni nell’età della Reggenza sembra goffo e condiscendente. Sembra che il film pensi che tu sia troppo stupido per comprendere Jane Austen da solo. Quindi, invece di cercare di dare vita al suo lavoro, ha deciso di darti un riassunto fatto male.

In un momento indelebile del libro Persuasione, Wentworth dice ad Anne: “metà agonia, metà speranza”. Persuasione di Netflix è tutta un’agonia.

E tu hai visto Persuasione? Ti è piaciuto? Fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.