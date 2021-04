Nelle ultime ore Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale della serie tv Physical, una dark comedy con protagonista l’attrice Rose Byrne che promette davvero molto bene.

La serie verrà presentata in anteprima su Apple TV+ a partire dal 18 giugno con i primi tre episodi. A seguire, ogni venerdì ci sarà un nuovo episodio per un totale di dieci puntate.

Ma di cosa parlerà Physical, e perché si pone come una delle serie tv più interessanti in uscita?

La trama e il trailer di Physical

La serie tv, ambientata nella San Diego degli anni ’80, ha come protagonista una casalinga che da donna frustrata e remissiva, diventa una vera e propria forza economica, fiera e sicura di sé, iniziando a lavorare nel mondo dell’aerobica.

Negli episodi della serie, della durata di 30 minuti, vediamo quindi Sheila Rubin passare da moglie ombra di suo marito e delle sue aspirazioni politiche, a donna emancipata e indipendente, diventando quello che oggi professionalmente possiamo definire una lifecoach.

Se il tema può sembrare scontato, negli anni in cui la storia è ambientata, non era così semplice uscire dal ruolo preconfezionato di moglie e casalinga. Inoltre, nonostante oggi la donna abbia raggiunto una sua emancipazione sociale, il tema risulta essere ancora attuale per molte realtà, e scava a fondo in quelle differenze di genere che oggi ancora ci mettono in secondo piano su tanti aspetti della vita sociale, lavorativa e privata.

E’ proprio questo il motivo che rende questa serie una delle più interessanti in uscita in questo periodo.

Il trailer ufficiale di Physical, che vi mostriamo in cima all’articolo, presenta alla perfezione la trama, l’ambientazione e il tono della serie tv.

Il cast della serie tv

Accanto alla già citata attrice protagonista, Rose Byrne, troviamo nomi di attori come Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks e Ashley Liao.

Physical inoltre è stata scritta da Annie Weisman, la stessa di Desperate Housewives, e diretta da Craig Gillespie, Liza Johnson e Stephanie Laing che ne sono anche i produttori esecutivi.

Tutto promette bene, e tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua su Physical.