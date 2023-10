Forse non tutti conoscono il gruppo musicale dei Piazzabologna, ma con il passare del tempo questi ragazzi stanno riuscendo a farsi sempre più strada nel panorama della musica italiana in un modo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, ovvero andando controcorrente ed utilizzando l’ironia.

Si tratta di due elementi che contraddistinguono il gruppo e che, proprio per questo motivo, li fa amare ancora di più. A luglio hanno fatto parlare grazie al singolo Maledetto Paolo Fox, brano che hanno scritto a Barcellona di notte, sulla spiaggia di Barceloneta, e dove parlano delle tanto odiate estati in città dove il tempo passa tra le zanzare ed i soliti quattro amici che non vanno in vacanza.

Ed oggi i Piazzabologna sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 20 ottobre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Stati Mai che sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Stati Mai

Stati Mai, il nuovo singolo dei Piazzabologna, è una canzone in grado di toccare le giuste corde e farti emozionare. Si tratta di una canzone romantica dove le parole vengono scelte con cura per far tornare alla mente momenti del passato. Viene logico pensare che chi canta è stato ferito dalla persona amata in quanto rivela “Le tue parole fanno male più di un colpo di pistola”, ma nonostante questo rivela che “Dentro il petto c’è spazio per una persona sola”. La nostalgia la fa da padrona, nonostante ci sia la consapevolezza che è “stupido pensare di incastrare queste mani ancora” e che si tratta “soltanto di un’altra stupida canzone da postare nelle storie quando fuori piove”. Si arriva anche a riflessioni più profonde che solitamente si fanno quando si soffre “Ti sei mai chiesta cosa fanno le nuvole quando si apre il cielo e smette di piovere? E dove vanno le stelle cadenti dopo i tuoi desideri?”.

Inutile dirlo, i social network dei Piazzabologna sono stati presi d’assalto dai loro fan entusiasti di questo nuovo capolavoro che hanno creato e sono consapevoli del fatto che Stati Mai sarà una delle canzoni in grado di farli diventare sempre più noti e conosciuti al pubblico ed i fan non vedono l’ora perché credono in loro.

