L’attesa è stata lunga, ma a quanto pare adesso ci siamo, sembra giunto finalmente il momento così lungamente atteso! Pieces of Her, dopo una lunga gestazione, è la prossima miniserie di punta Netflix, pronta a debuttare in tutto il mondo: lo streamer ha annunciato infatti la sua imminente uscita!

Lo show, che sarà composto da 8 episodi, andrà in onda in prima mondiale il 4 marzo 2022. Annunciata già nel 2019, la miniserie thriller/drammatica è stata rallentata nel suo percorso dalla pandemia da Covid-19: le riprese, inizialmente previste nel 2020, sono state effettuate solo lo scorso anno a Sydney, e in altre zone dell’Australia.

Come attrice principale è stata scelta Toni Collette (Tre amici, un matrimonio e un funerale, The Sixth Sense – Il sesto senso, About a Boy – Un ragazzo), che ha ottenuto il ruolo per prima, già nel 2020 e alla quale, nei mesi successivi, si sono aggiunti diversi nomi di altri attori noti.

Pieces of Her, scopriamo qualcosa in più sulla trama

Pieces of Her racconta dunque la storia e le vicissitudini di una donna coraggiosa che, suo malgrado, cerca a fatica di mettere insieme i resti di una verità che sua madre ha seppellito molto tempo prima. Una storia drammatica, quindi, che siamo sicuri rapirà il cuore di molti telespettatori.

Si tratta, però, non di una storia originale ma di una vicenda tratta da un libro. La miniserie, infatti, riprende le vicende del romanzo omonimo del 2018 Pieces of Her della scrittrice statunitense Karin Slaughter (Martin misunderstood, The unremarkable heart, Cold, cold heart witness impulse), attualmente tra i bestseller citati dal New York Times.

E, come si può comprendere leggendo i romanzi di Karin Slaughter, i suoi thriller tesi e contorti pongono ai lettori due domande essenziali: quanto conosciamo davvero le persone a noi più vicine, e sappiamo cosa sono capaci di fare? In Pieces of Her, la risposta potrebbe separare per sempre madre e figlia, oppure finalmente avvicinarle.

La storia è ambientata in una tranquilla cittadina della Georgia, dove tutto scorre tranquillo fino al giorno in cui la comunità viene sconvolta da un episodio isolato di violenza, una sparatoria di massa in un ristorante locale. Il caso scatena un’inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver (Bella Heathcote) e sua madre Laura (Toni Collette). Alla disperata ricerca di risposte, la protagonista intraprende un pericoloso viaggio attraverso l’America, che la porterà ad indagare sul cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.

Il cast di Pieces of Her

L’attrice Toni Collette, che molti avranno già avuto modo di apprezzare nella miniserie Unbelievable, andata in onda sempre su Netflix alla fine del 2020, sarà affiancata da un cast di tutto rispetto. Citiamo, tra gli altri, l’attrice australiana Bella Heathcote salita alla ribalta grazie al ruolo di Amanda Fowler nella soap opera australiana Neighbours, protagonista del film Orgoglio e Pregiudizio e Zombie, nonché diretta da Tim Burton (Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, ) nella commedia horror Dark Shadows, e gli attori David Wenham (Il Signore degli Anelli – Le due torri, Nemico pubblico – Public Enemies, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar), che avrà anche lui un ruolo principale, e Terry O’Quinn (Le avventure di Rocketeer, Rated X – La vera storia dei re del porno americano, L.A. Law – Avvocati a Los Angeles), accreditato come personaggio ricorrente.