Altro venerdì, altra canzone da ascoltare e imparare a memoria: quest’oggi di fine settembre parliamo a tal proposito del brano intitolato “Nightmares“, frutto della collaborazione tra la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari ed il rapper genovese Bresh, che ne ha anche curato la stesura del testo.

L’uscita della canzone è stata annunciata nelle scorse ore sulla pagina Instagram del gruppo, con in aggiunta un piccolo spezzone della stessa.

Senza dilungarci oltre, allora, scopriamo subito qui di seguito il significato e il testo di “Nightmares“.

Significato di “Nightmares”

Come preannunciato dal titolo, questo brano parla di una storia d’amore da incubo. Si tratta infatti di una relazione – ormai conclusa – che nonostante la buona partenza si è lasciata alle spalle unicamente sentimenti negativi e dolorosi, che ancora bruciano, anche se comunque ormai “è passata la tempesta”, come cantato da Bresh.

Testo della canzone

[Intro: Bresh]

Yeah, oh, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi

[Ritornello: Riccardo Zanotti & Bresh]

Se sapessi il male che mi fai

Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi

Mi hai lasciato solo in un king-size (Uh, uh, uh)

Io che ti leggevo al buio come il Braille

Preferivo non leggere mai

Ti ho portata a letto come i nightmares, nightmares

[Strofa 1: Bresh & Riccardo Zanotti]

Sono fuori che ti aspetto (Yo, yo), però in macchina c’è freddo

E ti portavo in un posto special (Uh), anche se non è perfetto

Appannati come freezer, come finеstrini quando fuori è winter (Ah)

E parliamo così tanto che le frasi fattе diventano scritte, eh

Stupido che non ti ho detto subito i difetti (No, no, no-oh)

Volevo almeno il dessert, almeno i limoncelli

E mi sono buttato un po’ come il pogo

Era il tuo gioco, io John e tu Yoko

Cercami in una tempesta, non ti devi riparare

Se mi spareranno in testa, tieni pure la SIAE

[Ritornello: Riccardo Zanotti & Bresh]

Uoh-oh, se sapessi il male che mi fai

Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi

Mi hai lasciato solo in un king-size (Uh, uh, uh)

Io che ti leggevo al buio come il Braille

Preferivo non leggere mai

Ti ho portata a letto come i nightmares, nightmares (Uh)

[Strofa 2: Riccardo Zanotti & Bresh]

Hai presente i funerali?

Quelli tibetani, dove gli avvoltoi (Cosa?)

Portano via tutto quello rimane

Un po’ come è finita fra di noi (Ah-ah)

Restano solo canzoni che cancellerei

Col senno di poi penso ancora a lei

Quando pago l’analista con i soldi delle roy’

Ma tu rolli a bandiera lo stress

Perché a dire addio sei più brava di me

Touché, tutti i miei incubi chiedon di te, baby (Come? Come?)

[Pre-Ritornello: Bresh]

E non ti ho chiamato, prendeva poco

Mi hai detto: “Bravo”, ho risposto con il fuoco

È passata la tempesta, ho smesso di stare male

Andiamo alla stessa festa sotto casse separate

[Ritornello: Riccardo Zanotti & Bresh]

Uoh-oh, se sapessi il male che mi fai

Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi

Mi hai lasciato solo in un king-size, mhm (Uh, uh, uh)

Io che ti leggevo al buio come il Braille

Preferivo non leggere mai

Ti ho portata a letto come i nightmares, nightmares

[Bridge: Riccardo Zanotti & Bresh]

Finale vero, partenza falsa

C’era l’impegno, ma non abbastanza

Ci ho messo il cuore, la testa e le braccia

Non si vince mai quando perdi la faccia

Uoh-oh, stupido che non ti ho detto subito i difetti

Gli incubi erano solo segreti non detti

[Ritornello: Riccardo Zanotti & Bresh]

Se sapessi il male che mi fai

Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi

Mi hai lasciato solo in un king-size, mhm (Uh, uh, uh)

Io che ti leggevo al buio come il Braille

Preferivo non leggere mai

Ti ho portata a letto come i nightmares, nightmares (Uh).

Dopo aver letto il significato e il testo di “Nightmares”, diteci nei commenti cosa pensate di questo brano!