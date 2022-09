I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo musicale della provincia di Bergamo che è nato nel 2010, ma che ci ha messo un po’ di tempo prima di ottenere il meritato successo nazionale e non solo. Senza dubbio sono una delle band più amate del nostro paese. Ragazzi giovani, ma con un talento tale da emozionare con le loro canzoni, ma al tempo stesso anche farci ballare e cantare.

Il successo è arrivato nel 2020 quando hanno conquistato, a sorpresa, il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr e da quel momento è stato un susseguirsi di momenti positivi per la loro carriera con brani come Pastello Bianco, Scrivile Scemo, Scooby Doo, La banalità del male, La storia infinita fino a Giovani Wannabe, quest’ultimo è diventato, in breve tempo, uno dei tormentoni di questa estate e continua a scalare le classifiche. Ed oggi I Pinguini Tattici Nucleari tornano protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 settembre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Ricordi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Significato di Ricordi

Ricordi, il nuovo singolo de I Pinguini Tattici Nucleari, ci mostra come il gruppo musicale di Bergamo sia ecclettico e come possa passare da canzoni estive leggere a canzoni più impegnative. Riccardo Zanotti, il frontman, infatti, rivela che Ricordi non è una semplice canzone d’amore come potrebbe sembrare ad un primo ascolto, ma si tratta di un racconto di sofferenza e di speranza. Infatti, nel brano, protagonista è una coppia che rivive i momenti più belli del loro amore ora che uno dei due è stato colpito da una malattia neurologica. Certo, alcuni ricordi sono un po’ sfocati, ma con piccoli gesti compiuti nella vita quotidiana essi possono tornare nella mente ed il solo pensiero fa sorridere ed emozionare.

Il gruppo musicale I Pinguini Tattici Nucleari

“Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri c’eri, nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E sfottevamo anche la morte volando leggeri, mi hai chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi, la mia risposta sei tu”.

I Pinguini Tattici Nucleari sono reduci da un’estate di successi con un tour in tutta Italia che ha fatto quasi sempre sold out ed il brano Giovani Wannabe che è diventato uno dei tormentoni di questa estate conquistando le classifiche radiofoniche.

