I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo musicale della provincia di Bergamo che è nato nel 2010, ma che ci ha messo un po’ di tempo prima di ottenere il meritato successo nazionale e non solo. Senza dubbio sono una delle band più amate del nostro paese. Ragazzi giovani, ma con un talento tale da emozionare con le loro canzoni, ma al tempo stesso anche farci ballare e cantare.

Il successo è arrivato nel 2020 quando hanno conquistato, a sorpresa, il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr e da quel momento è stato un susseguirsi di momenti positivi per la loro carriera con brani come Pastello Bianco, Scrivile Scemo, Scooby Doo, La banalità del male, La storia infinita fino a Giovani Wannabe e Ricordi, i loro ultimi successi. Reduci da un tour estivo in giro per l’Italia che ha visto le date sold out ed i fan entusiasti di poter cantare con i loro idoli dopo continui slittamenti di date dovuti al Covid. Ed ora arriva l’ennesimo successo per la loro vita professionale. Tutti i cantanti sognano, prima o poi nella loro carriera, di potersi esibire a San Siro, lo stadio per eccellenza. E così quando è stata diffusa la notizia che i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno proprio nel famoso stadio di Milano i loro ammiratori sono impazziti di gioia.Si tratta del primo stadio per la band bergamasca che, appunto, questa estate si è divisa tra Festival, Arene e Palazzetti. Appuntamento a San Siro per martedì 11 luglio per poter cantare insieme i loro più grandi successi, ma anche le hit più recenti. Le prevendite sono iniziate proprio oggi attraverso i circuiti di TicketOne e di TicketMaster.

I prezzi sono alla portata di tutti considerando che si tratta di un concerto di uno dei gruppi musicali più amati nel nostro paese. Partiamo dai 39 euro per il III Anello Blu e Verde non numerato fino ai 75 euro del I Anello Rosso numerato passando per i 48 euro del III Anello Rosso numerato ed i 42 euro per il prato. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti per ogni cliente, ma spazio anche ai Pacchetti Vip come ogni concerto che si rispetti. 249 euro per il Silver Package che prevede un biglietto in tribuna autorità o tribuna executive, quindi uno dei posti migliori, accesso preferenziale tramite ingresso dedicato, un pass laminato con cordino, un gadget esclusivo, un invito per accedere all’hospitality pre show, un servizio catering con aperitivi e piatti caldi o freddi ed hostess a disposizione, ma non lasciatevi abbagliare: c’è chi pensa che durante l’hospitality pre show ci sarà la possibilità di conoscere dal vivo i Pinguini Tattici Nucleari, ma non sarà così in quanto è ben specificato che l’artista non partecipa a nessuna di queste attività. Possibilità anche per il Prato Gold Package a 69 euro con un biglietto in piedi nel prato, ingresso riservato ed un bracciale apposito per l’accesso, un pass memorabilia con cordino, ma anche in questo caso vale la stessa cosa del Silver Package e non vi sarà la possibilità di incontrare il gruppo di Bergamo. Inutile dirlo, i biglietti stanno già andando a ruba e gli artisti hanno promesso che sarà un giorno memorabile sui loro social network:

“11/07/2023. San Siro. Un sogno che si avvera. Da sempre crediamo nel potere delle squadre piuttosto che in quello dei singoli, anche per questo siamo una band. Questa che vedete in foto è la nostra. Aperte ora le prevendite, ditelo a chi volete. Sarà incredibile, promesso”.

Ed i loro fan non hanno dubbi e sono pronti a supportare i Pinguini Tattici Nucleari in questa importante tappa della loro carriera che li porterà ad esibirsi a San Siro.

E tu sei un fan dei Pinguini Tattici Nucleari? Sarai tra i fortunati che assisteranno al live a San Siro il prossimo anno? Ti aspettiamo nei commenti!