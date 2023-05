Qualche tempo fa avevamo parlato di “Coca zero“, il nuovo vibrante brano dei Pinguini Tattici Nucleari, appartenente all’ultimo album della band italiana “Fake News“, in breve tempo certificato platino.

Ebbene, venerdì 19 maggio 2023, il gruppo ha rilasciato un altro singolo perfetto per l’estate che (a parte il meteo…) sta per arrivare.

Si intitola “Rubami la notte“, ed è stata annunciata nei giorni scorsi mediante un post Instagram dei Pinguini:

“Sta per uscire la nostra nuova canzone, per questa estate assurda, l’estate degli stadi. Restate ad aspettarla con noi, se vi va”.

Scopriamo dunque subito, qui di seguito, il significato e il testo di “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Significato di “Rubami la notte”

Questo brano si colloca perfettamente nella scia di “storie d’amore” spesso narrate dalla band. Parla infatti di un colpo di fulmine scattato tra due persone mentre sono in coda per entrare in un club notturno.

Testo della canzone

[Intro]

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

[Strofa 1]

Tu sai di ginger beer, non di Ginger Rogers

Oggi resta qui, spezzami la voce

Non ti posso promettere i fiori di loto

Non vorrei diventare passato remoto

Dicevi che io e te c’abbiam Saturno contro

Pagherò gli astrologi per darti torto

Cambia la canzone ma noi mai

Io con la Coca-Cola, tu con la tisana thai

[Ritornello]

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sеi solo tu-u-u

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nеi salti

Solo tu-u-u

Quest’estate ci assomiglia già

[Strofa 2]

Come Curiosity cercami la vita addosso

E schiantati come le stelle ad agosto

Tu sei un personaggio che è in cerca d’autore

Ma lo sai che non posso abiurare il tuo nome

[Pre-Ritornello]

Fammi vedere la tua foto a Carnevale, quella al mare

Quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male

E poi una foto no sense (No sense)

Ma questa sei davvero te?

[Ritornello]

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu-u-u

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti

Solo tu-u-u

Quest’estate ci assomiglia già, eh

[Bridge]

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Dori che farò De Andrè

Sulla schiena c’hai la musica, Man Ray

Una cassa in quattro che si perde dentro a un rave (Che si perde dentro a un rave)

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Diana che farò Al Fayed

Metterò “Nightswimming”, sono in fase R.E.M

Non si chiama fine, è solo l’ultimo jump scare

[Ritornello]

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu-u-u

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti

Solo tu-u-u

Quest’estate ci assomiglia già, eh.

–

Dopo aver letto il significato e il testo di “Rubami la notte”, è arrivato il vostro momento di dirci cosa pensate di questo brano. La sezione commenti è tutta per voi.