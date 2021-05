Cher, Judith Light e il marito Carey Hart appaiono in camei nel video diretto da Dave Meyers.

Guardalo e facci sapere se ti è piaciuto.

Il video musicale dell’onnipresente Dave Meyers

Pink ripensa alla sua vita nel fantastico video della sua nuova canzone “All I Know So Far”. La canzone prende il nome e si ispira all’omonimo documentario diretto da Michael Gracey, che sarà presentato in anteprima su Amazon Prime il 21 maggio. Se vuoi vedere tutte le uscite del mese su Amazon Prime clicca sul link.

All I Know So Far è la sedicesima collaborazione tra Pink e l’acclamato regista di video musicali Dave Meyers. Hanno lavorato insieme per la prima volta 22 anni fa in “There You Go” e hanno collaborato alla realizzazione di clip per canzoni di successo come “Don’t Let Me Get Me”, “Stupid Girls”, “So What” e molte altre.

Il video si apre con Pink nella camera da letto di sua figlia Willow mentre le legge una favola della buonanotte. La storia che finisce per raccontare è ispirata dalla sua stessa vita, dalla sua infanzia alla sua carriera fino agli alti e bassi nella relazione con il marito (e il padre di Willow) Carey Hart. Lungo la strada, Cher appare come una guida nel cielo notturno mentre Judith Light sembra riflettere sulla vecchia Pink, abbracciando la pop star dopo che è riuscita a superare le insidie della sua vita.

Qual è il significato di All I Know So Far?

Pink ha spiegato che la canzone è stata ispirata dall’esistenza del documentario e che voleva catturare le cose più importanti della sua vita in tre minuti e mezzo. Per aiutarla nel progetto ha chiamato anche Benj Pasek e Justin Paul, che hanno lavorato ai film La La Land e The Greatest Showman, oltre a numerosi progetti di Broadway. Come detto anche prima, “All I Know So Far” si apre con Pink che racconta una favola della buonanotte a sua figlia Willow, facendo riferimento a “Princess Bride”, secondo Variety. Questa è un’immagine significativa per la star, poiché era gravemente malata di COVID-19 nel 2020. “Cosa devo dire loro se questa è l’ultima volta che posso dirgli qualcosa”, ha condiviso con Mark Wright di Heart radio.” Era davvero, davvero una situazione brutta, e ho riscritto il mio testamento. Pensavo fosse finita”, ha aggiunto.

La melodia è anche un modo per Pink di raccontare a Willow la sua storia. “Questa canzone è una sorta di storia della mia vita e una lettera a mia figlia”, ha detto in un annuncio video prima della sua uscita. Come recita il ritornello: “Vorrei che qualcuno mi avesse detto che l’oscurità va e viene. Anche io non posso insegnarti a volare. Ma posso mostrarti come vivere come se la tua vita fosse in pericolo”.

Qual è la storia di Pink? Ecco la sua biografia

Alecia Beth Moore è nata l’8 settembre 1979. È conosciuta professionalmente come Pink (stilizzata come P!Nk). È una cantante e autrice americana. In origine era un membro del gruppo femminile Choice. Nel 1995, LaFace Records vide del potenziale in Pink e le offrì un contratto discografico da solista. Il suo album di debutto in studio fu influenzato dal genere R&B e si intitola Can’t Take Me Home (2000). Quel disco è stato certificato doppio platino negli Stati Uniti e ha generato due canzoni nella top ten della Billboard Hot 100: “There You Go” e “Most Girls”. Ha ottenuto ulteriori riconoscimenti con il singolo in feauturing “Lady Marmalade” della colonna sonora di Moulin Rouge, che ha scalato le classifiche musicali di tutto il mondo. Pink ha orientato il suo suono al pop rock con il suo secondo album in studio Missundaznown (2001). L’album ha venduto più di 13 milioni di copie in tutto il mondo e ha prodotto canzoni di successo come “Get the Party Started”, “Don’t Let Me Get Me”, e “Just Like a Pill”. Anche se il terzo album in studio di Pink, Try This (2003), ha venduto molto meno dei precedenti due, le è valso il Grammy Award per la migliore performance vocale rock femminile. È tornata in cima alle classifiche con il suo quarto e quinto album in studio, I’m Not Dead (2006) e Funhouse (2008), che hanno generato i singoli “Who Knew” e “U + Ur Hand”, come così come il famosissimo brano “So What”. Il sesto album in studio di Pink, The Truth About Love (2012), include uno dei singoli di maggior successo “Just Give Me a Reason”. Nel 2014, Pink ha registrato un album insieme ad altri artisti, Rose Ave. I suoi ultimi album in studio, Beautiful Trauma (2017) e Hurts 2B Human (2019), hanno entrambi debuttato in cima alla classifica Billboard 200, con il primo che è diventato il terzo album più venduto al mondo dell’anno. Pink ha venduto oltre 90 milioni di dischi in tutto il mondo ed è una delle cantanti più redditizie della storia della musica. Ha vinto tre Grammy Awards, due Brit Awards, un Daytime Emmy Award e sette MTV Video Music Awards, incluso il Michael Jackson Video Vanguard Award. Nel 2009, Billboard ha nominato Pink the Pop Songs Artist of the Decade. VH1 l’ha inserita in 10° posizione nella lista delle 100 migliori donne della musica, mentre Billboard le ha conferito il premio Donna dell’anno nel 2013. Pink ha incontrato il pilota professionista di motocross Carey Hart agli X Games del 2001 a Philadelphia. Dopo una breve pausa nel 2003, Pink propose ad Hart di sposarla nel giugno 2005 durante una gara di motocross a Mammoth Lakes; lei stava “assistendo” alla sua corsa e ha scritto: “Mi vuoi sposare? Dico sul serio!”. Inizialmente non se ne accorse e continuò per un altro giro. Quando se ne è accorto più tardi, ha virato fuori pista per accettare subito la proposta. La coppia si è sposata in Costa Rica il 7 gennaio 2006. Dopo mesi di trambusti mediatici, Pink ha annunciato nel febbraio 2008 che lei e Hart si erano separati. Hart è apparso nel video della sua canzone del 2008 “So What”, che parla proprio della loro separazione. La coppia si è rivolta a un’agenzia di consulenza matrimoniale durante la separazione nella speranza di una riconciliazione. Nel febbraio 2010, Pink ha confermato che lei e Hart erano tornati insieme. Hart appare in molti altri video musicali di Pink: “Just Give Me a Reason”, “True Love” e “Just Like Fire”. Nel novembre 2010, Pink ha annunciato al The Ellen DeGeneres Show che lei e Hart stavano aspettando il loro primo figlio. Nel giugno 2011, Pink ha dato alla luce la loro figlia, Willow Sage. Nel dicembre 2016, è nato il loro secondo figlio, Jameson Moon. Il 4 aprile del 2020, Pink ha annunciato che lei e suo figlio di tre anni, Jameson, erano positivi al COVID-19. Ha anche donato $500.000 al Temple University Hospital Fund di Filadelfia, dove sua madre ha lavorato per quasi due decenni, e altri $500.000 all’Emergency COVID-19 Crisis Fund di Los Angeles. Crediamo che Willow sarà molto orgogliosa della mamma.