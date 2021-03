Gli hitmaker di ‘Another Brick in the Wall’ pubblicheranno ‘Pink Floyd Live at Knebworth 1990‘ su CD, doppio vinile e sulle piattaforme digitali il 30 aprile 2021. In questa data potremo ascoltare una vera opera musicale, eseguita più di 30 anni fa.

Il concerto faceva parte della performance dei vincitori di Silver Clef del 1990, costellata di stelle, con i Pink Floyd, che sono saliti sul palco dopo Paul McCartney, i Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Mark Knopfler, Robert Plant, Cliff Richard, Eric Clapton e i Tears For Fears.

Circa 120.000 appassionati di musica erano presenti al concerto – che si è tenuto a sostegno dell’organizzazione benefica Nordoff Robbins, i cui profitti sono andati alla BRIT School – mentre molti altri hanno assistito da tutto il mondo su MTV.

Ricordando lo spettacolo, il batterista dei Pink Floyd Nick Mason ha detto in una dichiarazione: “C’è qualcosa di speciale in Knebworth. Abbiamo tutti ancora bei ricordi di quando suonammo lì negli anni ’70, e questo spettacolo non era diverso. Come ragazzo del nord di Londra, giocavo in casa, ma con l’ulteriore gioia di essere là dopo un tour abbastanza lungo, che era durato per oltre un anno.”

“È stata anche un’opportunità per far cantare la meravigliosa Candy Dulfer – ero un suo fan da un po’ di tempo, ed è stato un peccato che non abbiamo avuto l’opportunità di utilizzarla di più. C’era anche il nostro caro amico Michael Kamen come ospite. Michael aveva collaborato tanto con i Pink Floyd negli ultimi dieci anni, ed è fantastico avere qualcosa di suo nella registrazione”.

L’album a sette tracce è ora disponibile per il preordine su https://pinkfloyd.lnk.to/knebworth.

La track list di “Pink Floyd Live at Knebworth 1990” è la seguente: