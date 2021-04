Angelo Pintus, comico di Trieste classe 1975, è diventato un volto noto grazie alla sua partecipazione a Colorado dal 2009 al 2015 da cui poi ha avuto inizio la sua carriera che lo ha visto riempire il Forum di Assago durante il suo spettacolo nel 2014 e salire sul palco dell’Ariston, in veste di ospite, per il Festival di Sanremo 2015.

Di recente, abbiamo potuto vederlo all’opera in LOL – Chi ride è fuori su Prime Video. Ed è proprio Prime Video che lo ha voluto come protagonista di uno dei nuovi lavori per continuare ad avere prodotti all’avanguardia, ma soprattutto prodotti che facciano ridere il pubblico, un elemento fondamentale in questo periodo un po’ difficile per tutti. Pintus sarà il protagonista di Before Pintus, una serie comedy show composta da 8 episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno e che fa il suo debutto proprio oggi, lunedì 19 aprile, sulla piattaforma di streaming. A differenza di quanto si possa credere, non si parlerà della sua vita fino ad ora, ma della sua quotidianità prima di raggiungere il successo.

Il comico Angelo Pintus debutta in Before Pintus

Ripercorreremo insieme gli anni in cui era animatore nei villaggi turistici o gli anni della sua gavetta nei locali di Milano quando non tutto era così semplice e difficilmente il pubblico rideva delle sue battute. Il comico era un lavoro che non gli permetteva di arrivare a fine mese quindi, contemporaneamente, faceva il cameriere in un ristorante della periferia di Milano. Senza una casa, dopo essere stato cacciato via dal coinquilino, chiedeva ospitalità ai suoi amici per un massimo di un paio di giorni che, alla fine, diventavano molti di più. Nel cast di Before Pintus troviamo volti noti e famosi come i PanPers, Gloria Guida, Francesco Renga, Nek o Rossella Brescia. Ovviamente si tratta di una storia romanzata, creata al fine di suscitare l’ilarità del pubblico, ma che racconta episodi realmente accaduti, come Pintus rivela a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Tutto ciò che si vede è successo. In un altro tempo evidentemente, ora ho quarant’anni. Certo che ho dormito a scrocco, che ho fatto il cameriere, che andavo nei locali e la gente non rideva mai. Ogni storia è vera. Viene solo un pò romanzata”.

Molto probabilmente, ci sarà un seguito. È questo ciò che si augura il comico che, ovviamente, prima vuole vedere come andrà la prima stagione. Il suo obiettivo? Fare altre due stagioni di Before Pintus.

Ed a te piace Pintus? Lo hai seguito in LOL – Chi ride è fuori? Ti aspettiamo nei commenti!