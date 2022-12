Il rapper spagnolo Quevedo ha rilasciato il nuovo brano dal titolo “Playa Del Inglés”. La hit è disponibile dal 15 Dicembre sulle principali piattaforme digitali di musica.

Quevedo è il cantante latino più popolare in questo momento, in poco tempo infatti ha scalato le classifiche mondiali fino ad arrivare alla posizione numero 1 di Spotify restandoci per 7 settimane.

Ora ritorna con un nuovo brano in collaborazione con il rapper portoricano Myke Towers, particolarmente noto per il suo album di esordio “Easy Money Baby” capace di debuttare nel 2020 nella classifica Latin Album di Billboard al primo posto. È la prima volta che Quevedo collabora con Myke Towers, più volte definito come un riferimento del genere rap moderno.

“Playa Del Inglés” è il quarto brano che anticipa il primo album dell’artista spagnolo e segue il grande successo ottenuto dal brano “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” rilasciato la scorsa estate e in poco tempo divenuto virale. Per questo brano il rapper madrileno è attualmente al n°1 della chart singoli italiana.

Quevedo ha promosso l’imminente uscita del brano con un post scritto Lunedì 12 Dicembre con le coordinate proprio della località di Playa del Inglés, situata nel sud di Gran Canaria.

Il brano è prodotto, come le precedenti canzoni di Quevedo, dalla casa di produzione musicale Ovy On The Drums sotto l’etichetta Taste The Floor Records.

Il video ufficiale è stato ideato da Vélodrome, diretto da Jasz e girato Miami. La produzione della clip è invece stata affidata Wildhouse.

Il significato di “Playa Del Inglés” di Quevedo

“Playa Del Inglés” ci proietta al caldo di una spiaggia di Gran Canaria in un party perfetto per svagare la mente dallo stress in una tipica ambientazione estiva.

Il brano racconta il sogno di due amici che amano la musica e vorrebbero dedicare la propria vita a svolgere la professione di cantante professionista. Ma entrambi sono manutentori di piscine e campi da tennis in ville di personaggi facoltosi.

I due però scoprono uno studio di registrazione all’interno della villa e si intrufolano per registrare il pezzo tanto sognato. Vengono scoperti dal proprietario ed immediatamente licenziati. Ma il brano registrato diventa una hit di successo e i loro sogni diventano improvvisamente realtà.

Il testo della canzone parla di una ragazza con cui l’artista ha una relazione successiva ad un incontro in una delle discoteche a sud dell’isola. Da qui la consapevolezza di avventura amorosa breve e destinata a finire. Tuttavia molto importante. Prima di lei ci sono state altre storie, così come ce ne saranno dopo. Ma rimarrà indimenticabile.

Traduzione di “Playa Del Inglés” di Quevedo

O-O-Ovy alla batteria

Non sei stato il primo

Né sarete gli ultimi

Ma come desidero

Che ero l’unico

Che vi presenti la mia famiglia e il mio popolo

Ballerò per la festa, così entrerò in un altro stato d’animo

E ogni volta che ti vedo, mi ricordo, ma’, di quella volta che

Del perreíto in Plaza, a Playa del Inglés

Non voglio essere il tuo ex, oggi non ci sarà più sesso

Ti piace l’islam, dai, dai, dai, dai, rinnega te stesso

Ti vedo, mi ricordo, ma, di quel tempo

Sarò il tuo ex, non voglio possedere te, non voglio possedere te

Non voglio essere il tuo padrone, non accigliarti con me

E se ti piacciono gli isolani, dai, dai, rinuncia, negati a te stesso

Non voglio essere un’altra della tua lista.

Sto iniziando a bellaqueando su Insta

Vado da Porto Rico a Gran Canaria

Non so niente, baby, sono un turista

Al mio ragazzo, il clima caldo (Oh)

Arriviamo alla festa, ci vedono e impallidiscono.

La mia gente l’ha già esaminata, ogni volta che usciamo

Anche se la chiamo in forma anonima, questo non le fa cambiare idea.

Prima di te e dopo di te, ce ne saranno altri, ma non ti dimenticherò mai.

Mi ha detto che la mia voce la eccita, che le parlo all’orecchio e che la faccio star male.

Vuole che la porti fuori a Janguear, non cambierà idea per nessuno.

È con la sua squadra che alza la coppa come se avessero vinto la Coppa del Mondo.

E ogni volta che ti vedo, mi ricordo, ma’, di quella volta che

Del perreíto in Plaza, a Playa del Inglés

Non voglio essere il tuo ex, oggi non ci sarà più sesso

Ti piace l’islam, dai, dai, dai, dai, rinnega te stesso

Ti vedo, mi ricordo, ma, di quel tempo

Sarò il tuo ex, non voglio possedere te, non voglio possedere te

Non voglio essere il tuo padrone, non accigliarti con me

E se ti piacciono gli isolani, dai, dai, rinuncia, negati a te stesso



Vi piacciono gli isolani e mi piace quando vi piacciono.

Dimmi quanti sono, così con la combo posso cercarli

Non lasciare che spargano veleno.

Tra me e te, tutto scorreva

Volete fare un viaggio, scegliete tra Parigi o New York

Ma torniamo sempre indietro e ci rilassiamo

Arriviamo sull’isola e fumiamo erba

Ti porto il cono, dimmi cosa ti serve

Per ogni domanda che ti faccio ho un sì per te

Se ti chiedessi di trasferirti da me, non so cosa mi risponderesti.

Ma c’è un sacco di spazio nella mia mente

Vi chiedo solo di non dubitare” e che se avete fiducia” in me

Sentirete un’atmosfera diversa

E ogni volta che ti vedo, mi ricordo, ma’, di quella volta che

Del cagnolino nella Plaza, a Playa del Inglés

Non voglio possederti, non aggrottarti le sopracciglia

E se ti piacciono gli isolani, dai, dai, dai, dai, rinnega te stesso

Se ti vedo mi ricordo, mamma, di quel tempo

E sarò in Plaza, a Playa del Inglés

Non voglio essere il tuo ex, oggi ci sarà una notte di sesso

E ti piacciono gli isolani, dai, dai, rinnega te stesso

Myke Towers, baby

MT

Quevedo

Giovani Kingz, baby

