Damon Wayans Jr, attore statunitense classe 1982, e Gina Rodriguez, attrice di Chicago classe 1984, sono due personaggi pubblici per essere stati i volti di due serie televisive molto amate dal pubblico. Il primo ha vestito i panni di Coach in New Girl, mentre la seconda è stata Jane nella serie tv Jane the Virgin. Ed ora sono pronti per lavorare insieme in una nuova commedia romantica per Netflix, dal titolo Players.

Ma le soprese non finiscono qui. Non ci saranno solo Damon Wayans Jr e Gina Rodriguez nel cast, ma anche Tom Ellis. L’attore inglese, classe 1978, è diventato famoso per aver interpretato Lucifero nell’omonima serie televisiva che, giunta alla sesta stagione, si è conclusa. Tom Ellis è entusiasta di far parte di questo progetto come lui stesso ha ammesso tramite un post pubblicato su Instagram. Players sarà diretto da Trish Sie (noto per Pitch Perfect 3), scritto da Whit Anderson, mentre sarà prodotto da Marc Platt e Ryan Christians. Le riprese sono iniziate da poco ed, al momento, non ci è dato sapere quando potremo assistere all’uscita di Players su Netflix. Tuttavia, sembra probabile che questo possa accadere entro la fine del 2021 o, al più tardi, entro l’inizio del 2022.

La trama di Players

La protagonista di Players è Mack (Gina Rodriguez), giornalista sportiva di Chicago che ama passare il suo tempo in compagnia del suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr) con cui crea dei giochi di successo. I due formano un clan, ma le cose sono destinate a cambiare quando Mack, un giorno ed in maniera inaspettata, si innamora follemente di un ragazzo (Tom Ellis). Cosa succederà?

