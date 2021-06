Polo G è stato arrestato sabato mattina a Miami a seguito di un incidente con le forze dell’ordine avvenuto poche ore dopo che il rapper aveva organizzato una festa per il rilascio del suo nuovo album Hall of Fame.

Secondo Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation, il rapper – nome di nascita Taurus Bartlett – è stato accusato di percosse a un agente della polizia, minacce a un funzionario pubblico, resistenza a un ufficiale con violenza alla sua persona, resistenza a un ufficiale senza violenza alla sua persona. Diciamo che le ha combinate tutte.

Il Miami Herald riferisce che un veicolo che trasportava Bartlett e un altro passeggero maschio (in seguito identificato come il fratello sedicenne di Bartlett) è stato fermato per “infrazione”, afferma il rapporto della polizia. Bartlett e un agente della polizia di Miami “sono finiti a lottare a terra” mentre l’ufficiale ha tentato di ammanettare il rapper.

Nel rapporto della polizia c’è scritto anche che, mentre era in custodia, Bartlett ha detto a uno degli agenti: “Ti ucciderò, giuro che userò questi pugni per picchiarti a sangue e farti il ​​culo”.

La polizia di Miami ha twittato sabato: “Il dipartimento di polizia di Miami è a conoscenza dell’incidente che ha coinvolto il signor Taurus Bartlett, noto anche come Polo G, e un altro giovane maschio. Forniremo aggiornamenti non appena disponibili. Il dipartimento ha avviato una revisione di questo incidente, che include anche un esame di tutte le riprese delle telecamere per garantire la trasparenza dovuta”.

La madre e manager di Bartlett, Stacia Mac, ha usato i social media sabato per difendere il rapper e accusare la polizia di aver fermato il veicolo “perché stavano guidando persone di colore”.

In risposta a un tweet riguardante le accuse contro Bartlett, Mac ha scritto: “Mio figlio Polo G NON era l’autista. Era un PASSEGGERO in un veicolo con licenza professionale di sicurezza. Si muoveva in modo tranquillo. Cosa avrebbe potuto fare di più”.

Polo G ha anche eseguito il suo singolo di successo “Rapstar” nell’episodio del The Tonight Show di venerdì, anche se l’apparizione è stata probabilmente registrata alcuni giorni prima.