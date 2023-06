The Weeknd ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo dal titolo “Popular”. Si tratta di una collaborazione con Madonna e Playboi Carti.

Il brano farà parte del prossimo album dell’artista canadese, The Idol Vol. 1, in uscita il prossimo 30 Giugno.

“Popular” comparirà inoltre come colonna sonora della serie televisiva The Idol, distribuita dell’emittente streaming HBO e interamente creata e scritta proprio da The Weeknd.

La canzone è stata scritta da The Weeknd, Playboi Carti, Metro Boomin, Mike Dean, Sam Levinson e Michael Walker ed è stata prodotta sotto l’etichetta discografica canadese XO e quella americana Republic Records.

La critica ha accolto positivamente il brano, incensando il mix tra tre artisti molto differenti tra loro. Quella che inizialmente sembra una strana unione, appare un reciproco completamento perfetto. Madonna offre i ritmi più piccanti mentre le parti interpretate da Carti hanno la giusta presa sull’ascoltatore. Insomma la hit si candida ad essere una delle più ascoltate della prossima estate.

Il significato del testo di “Popular” di The Weeknd

Il testo del brano “Popular” chiaramente allude al fascino della popolarità. La fama però cela alcune insidie. Nella canzone la protagonista è una donna disposta a tutto pur di raggiungere la notorietà e diventare così una celebrità.

La canzone descrive quindi come questa ragazza abbia letteIralmente venduto la sua anima al diavolo per ottenere in cambio il successo. Si sottolinea come fama e notorietà attirino chiunque. Creando però dinamiche pericolose che non sempre emergono al pubblico.

La ragazza si finge quindi arrabbiata per essere fotografata dai paparazzi, ma in realtà è proprio ciò che cerca purché la gente parli di lei.

Nella parte cantata da Madonna, la protagonista del brano afferma che vuole lottare per riprendersi la propria vita e che sfuggirà alla bramosia del successo. Nel corso di “Popular” i tre artisti si completano a vicenda e offrono spunti che ritroveremo nella trama della serie di cui sarà colonna sonora.

La traduzione di “Popular” di The Weeknd

Ah

Voglio vederti,

Quando lei

Ohh, ragazza

Non posso lasciarti

Implorare in ginocchio per essere popolare (Oh)

Non prendere droghe per essere popolare (Oh)

Sei l’unico che prende il sopravvento, sì (Oh)

Vendere la sua anima per essere popolare (Oh)

(Ooh, baby) Cerca di dire che sei popolare (Oh-)

Tutti gridano che è popolare (Oh)

Lei è mainstream ma è popolare (Oh)

Bae, non aver paura di essere popolare (Oh)

Soldi sopra di me, soldi sopra di lei (Oh)

Soldi sopra di me, soldi sopra di lei (Oh)

Shawty scopa con me perché sa che sono popolare (Oh)

Shawty scopa con me perché sa che sono popolare (Oh)

Quando vieni, le tue notti

Prova a, stasera

Mostra a te che sai quello che hai (Oh)

Non ti piace … Ooh

Ooh,

Mostrami un po’ (Huh)

Dimmi

Implorare in ginocchio per essere popolare (Oh)

Non prendere droghe per essere popolare (Oh)

Sei l’unico che prende il sopravvento, sì (Oh)

Vendere la sua anima per essere popolare (Oh)

(Ooh, baby) Tryna say you popular (Oh-)

Tutti gridano che è popolare (Oh)

Lei è mainstream ma è popolare (Oh)

Bae, non aver paura di essere popolare (Oh)

Soldi sopra di me, soldi sopra di lei (Oh)

Soldi sopra di me, soldi sopra di lei (Oh)

Shawty scopa con me perché sa che sono popolare (Oh) Shawty scopa con me perché sa che sono popolare (Oh)

Soldi sopra di me, soldi sopra di lei (Oh)

Soldi sopra di me, soldi sopra di lei (Oh)

Shawty scopa con me perché sa che sono popolare (Oh)

Shawty scopa con me perché sa che sono popolare (Oh)

Stiamo guadagnando soldi e ce li teniamo

Sto ricevendo soldi e li sto spaccando

Soldi sopra di me, soldi sopra di lei

Shawty scopa con me perché sa che sono popolare

Invita venti uomini quando vuole amare

Ooh

Implorare in ginocchio per essere popolare (Oh)

Non prendere droghe per essere popolare (Oh)

Sei l’unico che prende il controllo, sì (Oh)

Vendere la sua anima per essere popolare (Oh)

(Ooh, baby) Tryna say you popular (Oh-)

Tutti urlano perché è popolare (Oh)

Lei è mainstream ma è popolare (Oh)

Bae, non aver paura di essere popolare (Oh)

E tu, hai già scoltato “Popular” di The Weeknd? Lascia un commento!