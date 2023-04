Post Malone pubblica oggi, Venerdì 14 Aprile 2023, il suo nuovo singolo intitolato “Chemical”. Il brano è disponibile fin da subito su Spotify e ogni altra piattaforma di streaming digitale.

“Chemical” arriva a meno di un anno dall’uscita dell’ultimo album del cantante statunitense, dal titolo Twelve Carat Toothache, rilasciato nel Luglio del 2022.

La nuova canzone era stata anticipata dallo stesso artista solo lo scorso Mercoledì con un brevissimo estratto del ritornello cantato sui social network per destare l’attenzione dei numerosi fan.

Contestualmente al rilascio del brano, è stato diffuso il videoclip diretto da Alfred Marroquin. Nel filmato vediamo Post Malone prima intento a fumare in un’automobile e poi mentre balla in set cinematografico mentre alle spalle scorrono vari finti sfondi ambientali.

Al brano ha partecipato anche il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger che arricchisce il sound con le maracas. “Chemical” è prodotta sotto le etichette musicali Republic e Mercury.

Il significato del testo di “Chemical” di Post Malone

Il testo del brano “Chemical” descrive una relazione tossica tra due persone. La loro forte attrazione chimica impedisce di chiudere il loro rapporto sebbene consci dei problemi.

Il loro amore disfunzionale è visto come una dipendenza da una sostanza stupefacente. Fa male, ma non ci si può distaccare.

Dal punto di vista musicale, la canzone vede un ritorno alle melodie pop rock, caratteristiche dello stile di Post Malone.

Qui, il sound è accompagnato da una chitarra acustica folk-based e da elementi pop contemporanei. Il ritornello appare come molto orecchiabile e la vivacità dell’intera traccia è in forte contrasto con il contenuto del testo.

La traduzione di “Chemical” di Post Malone

L’ossitocina rende tutto a posto

Quando torno indietro, non sembra la stessa cosa

Ora sto aspettando tutto il giorno che il mondo finisca

Perché non potrei lasciarti nemmeno provandoci

Mi fai a pezzi, poi frantumi le mie regole

Anche la scorsa volta doveva essere l’ultima volta

È un casino, lo so, ma sono sempre

Fuori dalla festa, fumando in macchina con te

Seven Nation Army, lottando al bar con te

Ti dico che mi dispiace, dimmi cosa devo fare

Perché non posso lasciarlo andare, è chimica

No, non posso lasciarlo andare, è chimica

Ogni volta che sono pronto a cambiare (Mhm)

Ti giri e mi fotti tutti i pensieri (Whoo)

Non sto cеrcando la fede, è troppo tardi per salvarе la faccia

Non posso andare via, forse non ci sono errori (Forse non ci sono errori)

Mi fai a pezzi, poi frantumi le mie regole

Anche la scorsa volta doveva essere l’ultima volta

È un casino, lo so, ma sono sempre

Fuori dalla festa, fumando in macchina con te

Seven Nation Army, lottando al bar con te

Ti dico che mi dispiace, dimmi cosa devo far

Perché non posso lasciarlo andare, è chimica (Chimica)

No, non posso lasciarlo andare, è chimica (Chimica)

No, non posso lasciarlo andare, è chimica

Non posso lasciarlo andare, è chimica

Da-da-da-da-da-da, da-da-da

Ti dico che mi dispiace, dimmi cosa devo fare

No, non posso lasciarlo andare, è chimica

E tu, hai già ascoltato “Chemical” di Post Malone? Lascia un commento!