Il tempo passa velocemente e ci stiamo avvicinando sempre di più all’uscita del nuovo album firmato Post Malone, cantante (ma anche attore e producer) di origini statunitensi: si intitola “Austin” e sarà disponibile a partire dal prossimo 28 luglio (i pre order sono invece già iniziati).

Per anticipare questo nuovo progetto, l’artista ha rilasciato qualche tempo fa il brano “Chemical“, che in breve si è collocato nella classifica dei 15 brani più trasmessi in radio in Italia, mentre solo pochi giorni fa, lo scorso venerdì 19 maggio 2023, è tornato a deliziarci con un’altra canzone, anch’essa appartenente all’album “Austin“, dal titolo “Mourning“.

Passiamo allora subito ad esaminare nel dettaglio il significato e la traduzione del testo di “Mourning“.

Significato di “Mourning”

Questo brano è intensamente introspettivo; si presenta quasi come un sogno confuso, in cui l’autore riversa tutto ciò che ha dentro.

Traduzione del testo

[Ritornello]

Non voglio smaltire la sbornia

Il sole sta uccidendo la mia euforia, ecco perché lo chiamano lutto

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho lanciato la mia bottiglia al cielo e ho detto: “Dio, questo è un avvertimento”

Non voglio smaltire la sbornia

Cerco di tenerlo dentro, ma voglio solo versarlo

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho un sacco di merda da dire, ma non sono riuscito a metterla nel ritornello

[Verso 1]

Ho appena lasciato Wally’s, ho speso in una Maserati

Dal modo in cui mi fletto, si direbbe che ho fatto pilates

Chiamo i miei amici, tra virgolette, e dico: “Avete impegni?”

Si scopre che tutti sono liberi quando c’è la cena

Poi mi trascinano a una festa a Malibu

Dopo trenta High Noon, è stato piuttosto bello

Ho cercato di sparare il mio colpo, lei mi ha detto che aveva un servizio fotografico

Ciao ciao

[Ritornello]

Non voglio smaltire la sbornia

Il sole mi sta uccidendo, ecco perché lo chiamano “lutto”

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho lanciato la mia bottiglia al cielo e ho detto: “Dio, questo è un avvertimento”

Non voglio smaltire la sbornia

Cerco di tenerlo dentro, ma voglio solo versarlo

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho un sacco di stronzate da dire, ma non sono riuscito a inserirle nel ritornello



[Verso 2]

Inciampando lungo il corridoio, mi sono imbattuto in una porta aperta

Buttare giù è facile e chi ha messo su i Commodores?

È un bel pavimento di piastrelle, vorrei poterti conoscere meglio

Con chi sto parlando? Con nessuno

Portami fuori, sono un po’ troppo fatto

Ho pagato un po’ troppo per il tempo della mia vita

Quando i soldi non sono un problema, tutti mentono

Anche quando dico a me stesso che…

[Ritornello]

Non voglio smaltire la sbornia

Il sole sta uccidendo la mia euforia, ecco perché lo chiamano lutto

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho lanciato la mia bottiglia al cielo e ho detto: “Dio, questo è un avvertimento”

Non voglio smaltire la sbornia

Cerco di tenerlo dentro, ma voglio solo versarlo

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho un sacco di stronzate da dire, ma non sono riuscito a inserirle nel ritornello.

