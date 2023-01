Dopo un 2022 pieno di soddisfazioni, Assurditè torna dal suo pubblico con un nuovo brano dal titolo “Pressione bassa” tratto dall’omonimo EP uscito il 16 Settembre scorso e prodotto da Bravo bravissimo e Gianmarco Grande.

Chiara Balzan, in arte Assurditè è una cantautrice classe ’99. Autrice di musica e testi delle sue canzoni, che navigano nel mare dell’Indie Pop influenzato dalle onde dell’R&B. Si appassiona all’arte in tutte le sue forme, la sua produzione artistica infatti non è composta solamente da opere musicali ma anche da opere figurative, gioielli e sculture.

Inizia a scrivere canzoni all’età di 17 anni lasciandosi ispirare dal cantautorato e dall’indie-pop italiano, tenendo a cuore cantanti iconici come Ella Fitzgerald e Chet Baker.

A Marzo 2020 rilascia le sue prime pubblicazioni da indipendente: “Altro da dire” e “Bacio a distanza”, brano ispirato dal periodo di quarantena. A Maggio del 2021 pubblica “Flora”, il suo terzo singolo, che riceve grande consenso dal pubblico e dalla critica, facendole ottenere la prima cover della playlist “Fresh Finds” di Spotify e vincendo la targa Banca Macerata per la “Miglior performance della serata”. Elegante e romantica cantautrice, spazia tra ballad e beat urban con un tocco di jazz, accompagnati da una voce seducente ed esperta.

A Novembre è uscito il suo singolo “Pubblicità”, seguito poi a Febbraio da “Vorrei che fosse odio”fino al 22 Aprile quando ha pubblicato il suo ultimo singolo “1000 parole”.

Il significato di “Pressione bassa” di Assurdité

“Pressione bassa” è un brano che nasce con l’intento di rappresentare la poca energia giovanile percepita dall’artista negli ultimi tempi, che si descrive in modo ironico come una giovane-vecchia. “Avere 23 anni e sentirsene sulle spalle 90″, racconta proprio Assurditè.

La canzone descrive il ‘non sentirsi al passo coi tempi’, si discosta dal divertimentificio contemporaneo, andando a rifugiarsi nel passato, sia dal punto di vista estetico che nel sound.

Il modo in cui vengono filtrati i suoni e l’estetica dell’artista sembrano prendere luogo in un revival di inizio anni 2000. Queste immagini vengono tradotte anche nel video, diretto da D3forma, che sprigiona colori da ogni angolo come solo Assurditè sa fare.

Testo di “Pressione bassa” di Assurditè

Ne ho solo venti, dentro un po’ di più

Se stringo i denti, non li sento più

Esco di casa e non ho voglia

Perché mi spezzo come una foglia

Vuoi darmi un bacio, ma non reggo più

Ma chiudo gli occhi e dopo mando giù

Un altro giro, un’altra storia

Io non ti penso come una volta

Mi stringi tra le lenzuola

Mi dici che ne vuoi ancora

Ma son passate le dieci e ho già sonno

Ho la pressione bassa

Cado comunque, abbracciarti non basta

Avrò la pensione bass

E abbracciarti non pagherà

Per queste cose qua non ho più l’età

Non ho più l’età, non ho più l’età

Ho il mal di ossa e poca serietà

Che nella fossa un po’ ci sono già

Sai, ridere non è un problеma

Ma con “Mi spezzi” intendo la schiena

Mi stringi tra lе lenzuola

Mi dici che ne vuoi ancora

Ma son passate le dieci e ho già sonno

Ho la pressione bassa

Cado comunque, abbracciarti non basta

Avrò la pensione bassa

E abbracciarti non pagherà

Per queste cose qua non ho più l’età

Non ho più l’età, non ho più l’età

Stare abbracciati non mi basterà

E ti giuro che non ci sta, fuori sembro l’America

Mentre dentro non ho più l’età

Sai che ho la pressione bassa

Cado comunque, abbracciarti non basta

Avrò la pensione bassa

E abbracciarti non pagherà

Per queste cose qua (Ah-ah-ah) non ho più l’età

Non ho più l’età (Ah-ah-ah), non ho più l’età (Ah-ah-ah)

Per queste cose qua io non ho più l’età

Non ho più l’età, non ho più l’età-ah

E tu, cosa ne pensi di “Pressione bassa” di Assurditè? Lascia un commento!