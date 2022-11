Durante i primi anni del Duemila, l’adolescenza di molti di noi è stata segnata da due film in particolare: Pretty Princess ed il suo seguito Principe azzurro cercasi. Un primo capitolo in grado di far sognare tutte quelle ragazzine in età adolescenziale che si rivedevano nei panni della protagonista Mia: una ragazzina con poca grazie che frequenta un college americano e che viene spesso derisa dai compagni fino a quando non riceve la visita a sorpresa della nonna paterna e scopre che lei sarà l’erede al trono di Genovia, un piccolo principato situato in Europa. Da quel momento tutto cambia nella sua vita.

Il sequel è arrivato nel 2004 con Principe azzurro cercasi e con Mia alla ricerca dell’uomo perfetto con cui poter diventare principessa, ma anche in questo caso i colpi di scena non mancano. Un cast d’eccezione che vede Anne Hathaway vestire i panni della Principessa Mia e la grande Julie Andrews che veste quelli della nonna, la Regina Clarisse. Due film che, a distanza di vent’anni, non stancno e sono in grado di far emozionare come il primo giorno e che è possibile vedere sulla piattaforma di streaming Disney +. Ma ora finalmente arriva la notizia che, appunto da 20 anni, quasi tutti si aspettavano e che ormai avevano smesso di crederci. La Disney, infatti, è al lavoro per il terzo film del franchise tanto amato dal pubblico. A darne la notizia è stato il The Hollywood Reporter che ci tiene a precisare come Anne Hathaway non abbia mai firmato un contratto per un terzo film della serie quindi non sarebbe obbligata a tornare sul set, ma tuttavia sembra impossibile che non lo faccia visto che lei stessa, solo lo scorso mese, durante un’intervista con Entertainment Tonight ha affermato che:

“Sto spingendo molto in questa direzione. Se trovassimo un modo per coinvolgere anche Julie Andrews credo che potrebbe funzionare. Andremmo a trovarla e le metteremmo un green screen dietro”.

Anne Hathaway e Julie Andrews in Pretty Princess

Julie Andrews, infatti, è un po’ titubante soprattutto dopo la morte di Garry Marshall, direttore del franchise, avvenuta nel 2016. L’attrice a proposito aveva rivelato:

“Credo che sarebbe tardi per farlo ora. Si è parlato di un sequel molti, molti anni fa. Ma Garry poi ci ha lasciato. Specialmente per me, ora è troppo tardi per tornare indietro. E’ un pensiero adorabile, ma non credo che sarebbe possibile”.

Riuscirà Anne Hathaway a farle cambiare idea? Per il momento, inoltre, non si sa ancora se il film proseguirà con un nuovo capitolo o se, visto il tempo che è passato dall’ultimo film, ci sarà la decisione di fare un reboot per farlo conoscere alle nuove generazioni. Non è la prima volta che si parla di qualcosa del genere, già nel 2020, infatti, si era parlato di una possibile serie spin off di Pretty Princess con i progetti poi interrotti a causa del Covid. Ora è arrivato il momento di mettersi ufficialmente al lavoro per accontentare il pubblico e sarà soprattutto l’occasione giusta per la Hathaway che ha sempre dichiarato come i primi anni della sua carriera non li abbia mai vissuti a pieno durante i momenti felici a causa di un forte stress. Inutile dirlo, il pubblico è entusiasta di questa possibilità tanto che l’hashtag del film è stato in tendenza su Twitter nelle ultime ore ed ovviamente tutti sperano nel ritorno di entrambe le protagoniste anche per poter vedere come prosegue la vita della principessa Mia insieme al fidanzato Nicolas visto che li avevamo lasciati nel pieno del loro amore. Se così non dovesse essere, tuttavia, anche uno spin off su Mia sarebbe ben gradito, qualsiasi cosa basta che questa storia torni in scena.

E tu hai mai visto i due film di Pretty Princess? Ti piacerebbe assistere ad un ritorno della storia nel piccolo schermo? Ti aspettiamo nei commenti!