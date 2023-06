Visto il grande successo della pellicola “Prey” rilasciata nel 2022 e appartenente alla saga “Predator”, è possibile che presto vedremo “Prey 2”, il sequel.

Nel film veniva introdotto il personaggio di Naru, una giovane donna della Nazione Comanche che combatte con l’alieno predatore. L’attrice Amber Midthunder che la interpreta in una recente intervista avrebbe lasciato intendere che la casa di produzione sta pensando di realizzare un sequel.

La critica ha infatti accolto in maniera positiva il primo capitolo. Pur essendo inserito nella saga “Predator” il film non aveva collegamenti diretti alle precedenti pellicole, fatta eccezione per le caratteristiche dell’alieno. Naru aveva usato la sua agilità e intelligenza per affrontarlo e sconfiggerlo.

Ai fan rimane la curiosità sul futuro del personaggio e se possa incontrare nuovamente la razza aliena, come vagamente suggerito dal finale aperto del primo film.

“Prey 2”: il pensiero dell’attrice

L’attrice riflettendo sulle nuove gesta di Naru ha dichiarato che “la protagonista spera per il meglio, ma si prepara al peggio. Sembra che la situazione sia sotto controllo e che gli alieni non torneranno. Ma ovviamente ci sono tante minacce là fuori e pericoli non extraterrestri. Basti pensare ai cacciatori di pellicce francesi. Quindi Naru potrebbe solo preparassi a qualsiasi tipo di imprevisto. E dovrà essere pronta, non necessariamente a lottare contro un nuovo Predator”.

La pellicola “Prey” ha portato una ventata di freschezza nella narrazione della saga di Predator. Naru appare come un personaggio forte, una combattente che lotta per la sua sopravvivenza. E il parallelismo con le tribù native americane è palese.

L’entusiasmo che ha accompagnato il rilascio della prima pellicola rende molto plausibile un secondo film con Amber Midthunder come protagonista. Il payoff di “Prey” infatti lasciava intendere che la tribù potesse essere nuovamente attaccata dai Predators, poiché tre astronavi stavano arrivando sulla Terra.

E tu cosa ne pensi di un possibile “Prey 2”? Lascia un commento!