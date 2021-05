La lotta tra i colossi di streaming più importanti a livello mondiale continua. Da una parte abbiamo Disney+ che vuole continuare sulla falsa riga di quello che già sta facendo e che gli ha permesso di arrivare a 100 milioni di utenti in neanche sedici mesi, dall’altra abbiamo Netflix che punta su titoli nuovi, su serie tv che hanno avuto successo, ma anche su produzioni locali come il film Generazione 56k con i The Jackal. In mezzo a questo duello troviamo Prime Video che, ovviamente, non vuole essere da meno.

A quanto pare, infatti, Jeff Bezos al momento sarebbe in trattativa per acquistare la Mgm, ovvero la Metro-Godwin-Mayer, il famoso studio cinematografico degli Stati Uniti che ha realizzato un successo dietro l’altro portando al successo molti attori e che ha come simbolo il leone che ruggisce. Sappiamo che la Mgm è in cerca di un acquirente da mesi ed ora pare averlo trovato. A darne la notizia, in primis, è stato il The Information seguito poi dagli altri media statunitensi ed internazionali. Un’operazione dal valore di circa 9 miliardi di dollari, ovvero circa 7,4 miliardi di euro, ma che ha come obiettivo quello di ampliare il palinsesto di Prime Video offrendo al pubblico titoli famosi. In questo modo, infatti, capolavori internazionali come James Bond, The Hobbit, Vikings e Terminator per citarne alcuni entrerebbero a far parte della famiglia di Prime Video.

Jeff Bezos non ha problemi ad investire per il bene della piattaforma. Già lo scorso anno ha speso circa 11 miliardi di dollari per Prime Video che si differenzia dai suoi diretti concorrenti anche per i diritti per lo sport dal vivo, come il Thursday Night Football che va in onda direttamente sulla piattaforma.

E tu sei abbonato a Prime Video? Quale è la tua piattaforma di streaming preferita? Ti aspettiamo nei commenti!