L’episodio 1 della stagione 3 di The Boys mostrerà “la cosa più pazza che abbiamo mai fatto”, ha anticipato il creatore, showrunner e sceneggiatore Eric Kripke in una nuova intervista. Kripke naturalmente non vuole rovinare nulla agli spettatori, anche se ha rivelato che si tratta di una visual gag, in linea con altre cose che The Boys ha fatto in passato, tra cui la scena con “il pene da 12 pollici”. Sempre nell’intervista, Kripke ha affermato che la terza stagione di The Boys esplorerà “come la politica ci sta mettendo l’uno contro l’altro” negli Stati Uniti, grazie al nuovo personaggio Soldier Boy.

Alla domanda su come si sente a essere il creatore delle parolacce in The Boys, qualcosa che non potrebbe fare con Supernatural, Kripke ha detto che è sempre più entusiasta delle immagini che possono trasmettere su Amazon Prime Video, che consente a The Boys di avere anche dei contenuti un po’ più adult.

“Senza rivelare spoiler, ieri ero in fase di montaggio e stiamo preparando la premiere della terza stagione di [The Boys] e sono sicuro che il pubblico vedrà la cosa più pazza presente in The Boys.” “Forse non funzionerà. Chissà? Ma sono così entusiasta di questa gag che sono sicuro che piacerà anche al pubblico. Ed è un qualcosa che nessuno ha mai visto prima, probabilmente per una buona ragione. Quindi tutto questo è davvero eccitante.”

Senza dare spoiler, Kripke ha anche toccato il modo in cui stanno espandendo le loro critiche socio-politiche nella terza stagione di The Boys.

Fin dall’inizio, The Boys – in gran parte grazie al suo rating 18+ – è stato in grado di affrontare temi come la supremazia bianca, la polarizzazione politica, la paura dei rifugiati e le leggi americane sulle armi. Nella terza stagione di The Boys, Kripke & Co. stanno approfondendo la loro esplorazione dell’America stessa vista come un mito.

“Un grande elemento dei fumetti in realtà sono i flashback della seconda guerra mondiale e del Vietnam”, ha detto Kripke. “Mi sono sempre piaciuti molto perché dimostravano come il fenomeno dei supereroi non ha influenzato solo il presente, ma anche il passato. E così, abbiamo questo personaggio [nella stagione 3 di The Boys], Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, ed è in giro dalla seconda guerra mondiale ed è stato il primo supereroe di Vought. Attraverso lui e attraverso la sua storia, siamo in grado di esplorare molto della storia del paese americano”.

Kripke ha aggiunto:

“Nelle stagioni precedenti pensavi al pericolo come ai terroristi pronti a prenderti. E ora è una sorta di metastasi, credo, in modo molto più minaccioso. Il tuo vicino sta venendo a prenderti. E questo è più spaventoso per me, perché la politica ci sta mettendo l’uno contro l’altro. Quindi, vogliamo esplorare cosa significa vivere in America nel vero e proprio senso del termine”.

La terza stagione di The Boys non ha una data di uscita. Ma non aspettatevi di vederla prima del 2022, dato che è attualmente “nel bel mezzo delle riprese”.

In attesa della data di uscita della terza stagione di The Boys, le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.

