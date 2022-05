Durante il processo Heard-Depp, la sorella di Amber, ha testimoniato contro Johnny Depp.

Whitney Heard Henriquez sostiene di aver visto l’attrice trasformata dalla sua relazione con Johnny Depp, passando da molto innamorata ad impaurita ed emaciata a causa di abusi da parte di Depp alimentati da droghe e alcol, iniziati anche prima del loro matrimonio.

Nel diciottesimo giorno del processo per diffamazione che vede Depp contro Heard, la sorella minore dell’attrice è diventata anche la prima testimone a dire di aver visto Depp picchiare sua moglie.

Durante l’interrogatorio la Henriquez ha ammesso di aver fatto spesso uso di cocaina insieme a Depp anche dopo le presunta violenza fisica subita dalla sorella.

Whitney ha raccontato anche che una volta aveva scherzato in un messaggio con Depp sul fatto che lui avesse picchiato Amber, un commento di cui si è pentita dopo aver appreso l’entità dell’abuso.

La sorella di Amber, ha contiunato con la sua testimonianza e ha aggiunto che nel 2015 viveva gratis nello stesso complesso di appartamenti in cui viveva la ex coppia e ha assstito a una violenta rissa tra Depp e la Heard, appena due mesi dopo il loro matrimonio.

Secondo la testimonianza della sorella di Amber, in quell’occasione Depp, era ubriaco e su tutte le furie, dopo aver scoperto alcuni messaggi che lo facevano sospettare che all’epoca la moglie lo tradisse.

Gli sposi hanno urlato per molto tempo all’interno di una delle suite in cui vivevano, dicendosi cose orribili, fino a quando Johnny ha afferrato con una mano la moglie e con l’altra l’ha colpita ripetutamente in faccia.

In quella occasione la guardia del corpo di Depp, Travis McGivern, è dovuta intervenire per separarli e solo a quel punto Whitney è riuscita a mettere in salvo la sorella, tenendola nella stanza con lei tutta la notte.

Il processo Heard-Depp

Depp ha fatto causa alla ex moglie per diffamazione, poiché lei si descriveva come vittima di violenza domestica. Nella quinta settimana del processo, la testimonianza si è spostata dagli stessi Depp e Heard ai parenti, amici e dipendenti più vicini alla coppia.

La giuria di sette membri ha ascoltato, oltre alla sorella di Amber, anche la sua truccatrice che ha testimoniato di averla aiutata più volte a coprire dei lividi sul viso.

Le storie personali della coppia divorziata hanno fatto emergere sul banco dei testimoni una cascata di dettagli macabri e di resoconti di comportamenti orribili.

Il caso mediatico che s è creato intorno al processo Depp e Heard ha anche generato una campagna parallela condotta principalmente dai fan di Depp su Twitter e sui forum di Reddit in cui Amber viene raffigurata come una figura di disprezzo.

La Heard continua comunque a descriversi come sopravvissuta a un violento molestatore e manipolatore che ha ripetutamente minacciato di ucciderla.

Depp invece, continua a negare di aver mai colpito l’ex moglie e ha testimoniato che le accuse di abusi sono invenzioni che hanno distrutto la sua vita e la sua reputazione e lo hanno lasciato disoccupato.

