Dopo l’uscita di Red Notice, alcune testate giornalistiche hanno ribattezzato il film come la produzione più costosa di sempre per Netflix.

Ovviamente hanno commesso un errore.

In questo articolo ti diremo chi si trova in prima posizione tra i costi nel bilancio di Netflix.

Per Netflix, il 2020 ha significato comunque miliardi di entrate, centinaia di miliardi di capitalizzazione di mercato, decine di milioni di nuovi abbonati e tantissimi azionisti molto felici e, naturalmente, spettatori felici.

Non tutti.

Ovviamente, per rilasciare grandi serie e grandi film c’è la necessità – non sempre – di grandi attori. E i grandi attori vogliono essere pagati. Per non parlare di sceneggiatori o registi e altri professionisti che operano nelle fasi di realizzazione di un film o serie TV.

9 The Irishman – Budget: $ 160 milioni Nel 2019, il leggendario regista Martin Scorsese ha realizzato un film di mafia con Robert De Niro e Joe Pesci. Due attori che di film mafiosi ne sanno. Il film si è presentato con una nuova CGI rivoluzionaria che ha fatto apparire gli attori molto più vecchi o più giovani. Non tutti però hanno apprezzato questa pellicola che ha incassato 1 milione di dollari in tutto il mondo. Ovviamente diventa difficile stimare le entrate di Netflix grazie a The Irishman ma chissà se sono riusciti a recuperare i 160 milioni di dollari spesi.

8 Red Notice – Budget: $ 160 milioni Gal Gadot è il più grande ladro d’arte del mondo. Ryan Reynolds vorrebbe rubargli la gloria. The Rock Dwayne Johnson è un implacabile agente dell’Interpol che vorrebbe arrestarli. Red Notice è una commedia d’azione divertente anche se non proprio innovativa o super accattivante. Il colpo di scena sul finale però potrebbe essere una novità per Dwayne Johnson. Non sappiamo se vale tutti i soldi che ha speso Netflix, diciamo che sulla piattaforma c’è di meglio. Il costo così alto è spiegato – in parte – dai ritardi causati dalla pandemia covid-19.

7 The Gray Man – Budget: $ 200 milioni Quando la produzione è stata annunciata nel luglio 2020, Netflix ha rivelato che “The Grey Man” sarebbe stato il film più costoso del servizio di streaming fino ad oggi. Anthony e Joe Russo (“Avengers: Endgame“) stanno dirigendo il thriller d’azione con Chris Evans e Ryan Gosling. Né i registi né Netflix sono stati timidi nell’affermare che il film è stato ideato per generare un franchise che continuerà ad esistere anche in futuro. Ricavi permettendo, aggiungiamo noi. Alla fine di dicembre 2020, Deadline ha riferito che l’uscita del film era stata posticipata alla fine di gennaio a causa di problemi di produzione legati alla pandemia. Non era vero purtroppo. Il film, invece, dovrebbe uscire su Netflix verso la metà del 2022.

6 Marco Polo – Budget: $ 200 milioni La serie TV Marco Polo è costata un sacco a Netflix. Noi l’abbiamo trovata interessante. Purtroppo, però, non ha trafitto il cuore di molti spettatori. Vanta un primato negativo. È stata la prima serie originale di Netflix ad essere stata cancellata dopo solo 2 stagioni.

5 Sense8 – Budget: $ 216 milioni Sense8 è una serie che vanta un cast e una troupe di livello internazionale. Come Marco Polo, anche questo show è stato cancellato dopo sole due stagioni. È piaciuto sia agli spettatori che ai critici cinematografici. Qual è stato il problema? Si tratta di una serie troppo di nicchia e, in quel momento, forse gli abbonati Netflix non erano sufficienti per permettere alla serie TV di sopravvivere. Per calmare i fedelissimi, Netflix ha messo il punto su Sense8 creando un finale super.

4 Stranger Things – Budget: $ 300 milioni Stranger Things probabilmente vale ogni dollaro speso da Netflix per realizzarlo. Ogni episodio è costato alla piattaforma 12 milioni. Tanti? Forse… ma parliamo di una delle serie TV che ha portato più abbonati a Netflix. Perché ha funzionato? Il mix che comprende elementi nostalgici anni ’80, elementi horror e di fantascienza e un cast di talento, ha reso “Stranger Things” uno degli show più amati e apprezzati nella storia di Netflix. È ovviamente chiaro che l’intero cast di bambini è ormai troppo vecchio perché la magia continui a funzionare, ma stranamente, la stagione 4 è in lavorazione.

3 Orange is the new black – Budget: $ 364 milioni Diventa difficile immaginare una serie tv ambientata in un carcere all’interno di una classifica che parla di costi. Eppure è così. La serie TV, che è andata in onda per sette stagioni, è costata circa 4 milioni a episodio a Netflix. E, con 91 episodi all’attivo, il totale supera i 360 milioni di dollari.

2 House of Cards – Budget: $ 365 milioni Prima della rovinosa fine di Kevin Spacey, la serie ha macinato risultati ed è stata apprezzata da gran parte del pubblico presente sulla piattaforma. Spacey e la sua co-protagonista Robin Wright hanno interpretato una coppia di potere spietatamente ambiziosa in House of Cards. Il finale – orfano di Spacey – purtroppo non ha saputo appagare i fan di lunga data. Ogni episodio è costato 5 milioni di dollari a Netflix. Qui parliamo di 73 episodi.