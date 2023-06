Profilo Falso ha fatto il suo debutto ieri su Netflix. Si tratta di una serie tv drama e thriller che però, nel giro di davvero poco tempo, ha già attirato l’attenzione del pubblico. All’attivo, al momento, ha una stagione con dieci episodi dove il mistero ed i fatti proibiti sono all’ordine del giorno.

Ormai ci siamo abituati e sappiamo che la famosa piattaforma di streaming è al lavoro per portare nel suo catalogo titoli sempre più avvincenti, ma al tempo stesso anche intriganti in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. E con Profilo Falso ci sono riusciti. D’altronde la serie tv vanta una trama avvincente con Camila alla ricerca dell’uomo dei suoi sogni. Per riuscire nell’impresa decide di creare un profilo sexy su un’apposita app di appuntamenti dove conosce Fernando, un uomo affascinante che, però, in realtà non si chiama così e non è neanche single. Camila cade nella sua trappola e da quel momento la sua vita diventa un incubo, ma sceglie di non arrendersi e vuole mettere chiarezza e scoprire chi è realmente questo uomo. Camila inizia ad indagare sulla vera identità di Fernando e si vendica per tutte le bugie che l’uomo le ha raccontato e per le promesse non mantenute.

Camila e Fernando in Profilo Falso

Ovviamente, come per ogni nuova serie che piace, non appena si finisce di vedere gli episodi sorge spontanea una sola domanda: la serie tv andrà avanti con una seconda stagione o si concluderà dopo appena un capitolo? Al momento non abbiamo ancora risposte concrete per quanto riguarda Profilo Falso, ma d’altronde sono passate poco più di 24 ore dal suo debutto sulla piattaforma di streaming e si sa che Netflix ha bisogno di tempo per studiare la risposta del pubblico ed i dati di ascolto. Tuttavia, dando un’occhiata ai social, i presupposti ci sono tutti per continuare con una seconda stagione. Il pubblico, infatti, spera di rivedere Camila in azione con nuovi piani, ma soprattutto vuole essere reso partecipe delle nuove vendette che la ragazza farà verso colui che credeva essere il suo principe azzurro. Riuscirà Camila a rovinare la vita di Fernando una volta per tutte? Sicuramente se Profilo Falso verrà rinnovato per una nuova stagione, vedremo i nuovi episodi sul piccolo schermo nel corso del prossimo anno per non far passare troppo tempo e mantenere viva la curiosità del pubblico. Ed ovviamente troveremo sempre gli stessi protagonisti, quindi Carolina Miranda nei panni di Camila e Rodolfo Salas in quelli di Fernando. Per quanto riguarda la durata, invece, verosimilmente potrebbero esserci altri dieci episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno, che è una delle durate preferite dal pubblico. Non ci resta altro che aspettare ancora qualche giorno, massimo qualche settimana, per poi avere la conferma che tutti stiamo aspettando da parte di Netflix, ovvero che Profilo Falso avrà la sua seconda stagione al più presto.

E tu hai già visto Profilo Falso? Secondo te ci sarà una seconda stagione della nuova serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!