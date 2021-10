Sarà presentato in anteprima durante la Festa del Cinema di Roma 2021, il film Promises, diretto dalla regista Amanda Sthers e con protagonisti Pierfrancesco Favino e Jean Reno, una storia che si presenta come un vero ritratto della vita e dell’amore.

La trama del film è stata tratta dal romanzo Les Promesses scritto sempre dalla Sthers, e arriverà in tutte le sale cinematografiche il 19 novembre.

La trama di Promises

Il cuore stesso del film è l’amore e la passione, quel sentimento che, quando arriva fa perdere ogni orizzonte, per catapultarci in uno stato di sogno. Il protagonista è Alexander (Pierfrancesco Favino), un uomo che, dopo un’infanzia e una giovinezza particolarmente difficili, è ora felice e realizzato con sua moglie e la loro bambina.

C’è poi Laura, una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando i due si conoscono casualmente ad una festa, capiscono fin dal primo sguardo di provare qualcosa l’uno per l’altra. I due però non riusciranno mai a fare quelle scelte importanti che permetteranno loro di stare insieme. A ciò si unisce un destino beffardo, che sembra andare sempre contro corrente.

E’ così che la vita si trasforma in un continuo tormento, perché l’amore che non si vive, è come un fuoco che non si spegne mai…

Con queste parole la regista ha voluto raccontare il senso di Promises:

Promises lascia intravedere l’intera esistenza di un uomo, l’essenza dello scorrere del tempo e ciò che dopotutto, conta davvero: il dolore vissuto nell’infanzia che ti forma, quelle notti in cui balli come se non ci fosse più un domani, le vere amicizie come legami che possono avvicinare o soffocare a seconda del momento che stai vivendo, la foto del tuo matrimonio che devi riporre in una scatola da trasloco come se stessi mettendo via una parte di te stesso e l’amore, quella grande storia d’amore che avresti potuto vivere se solo avessi girato a sinistra invece che a destra. Amanda Sthers

Il cast del film

Accanto ai già citati Pierfrancesco Favino e Jean Reno, troveremo anche i nomi di Kelly Reilly, Ginnie Watson, Cara Theobold, Deepak Verma, Kris Marshall, Leon Hesby, Alessandro Riceci, Douglas Dean, Giulio Corso, Freddy Drabble, Gaia Scodellaro.

