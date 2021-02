È uscito venerdì, dopo il successo mondiale di “Hipnotized”, il nuovo singolo di Purple Disco Machine dal titolo “Fireworks”, un brano inciso insieme al cantante britannico Moss Kena e il duo elettronico di New York “The Knocks”.

Il brano è un vero e proprio invito, per quando sarà possibile, a tornare a ballare e riempire le piste. L’artista, presentando il singolo, ha posto l’accento proprio su questo e sul difficile periodo che stiamo attraversando:

“Il successo di ‘Hipnotized’ è arrivato in un periodo molto strano, durante il lockdown. Pur non potendo vedere le reazioni delle persone, vedevo i numeri e l’accoglienza sui social”.

In questo periodo storico molto particolare ‘Fireworks’, anticipa la realizzazione di un prossimo album tutto da ballare nel segno di un futuro migliore e di un ritmo coinvolgente:

“Ha un mood molto estivo, ascoltandola vi immaginate in spiaggia con una Pina Colada. C’è stato un lavoro molto lungo, la canzone è nata 6 anni fa. Poi ho incontrato i Knocks, e loro hanno avuto l’idea di inserire il coro dei bambini. Così il brano ha preso forma e credo sia uno dei miei migliori”.

Il nuovo singolo, infatti, è completato dalle meravigliose voci dei bambini provenienti dalle scuole locali di New York e registrate nello studio dei Knocks:

“I bambini sono il futuro ed è emozionante sentirli cantare la speranza per il futuro, proprio in questo momento”.

Con i club e le discoteche chiusi da mesi, Purple Disco Machine non si scoraggia e sottolinea che la disco music è un genere che non ha mai abbandonato i suoi fan, anche se per il momento non si può godere dell’ascolto collettivo nelle discoteche.

E a confermare le parole dell’artista ci sono gli oltre 400mila passaggi in radio e oltre 150 milioni di stream per ‘Hypnotized’, triplo platino in Italia e il brano più ascoltato in radio nel 2020 secondo la classifica Earone, oro in Germania, Polonia, Svizzera e Austria, numero 2 in Europa Airplay Chart e numero 9 nella Global Shazam Chart.

Purple Disco Machine rivela i suoi segreti sul lavoro che sta dedicando al nuovo album:

“Indubbiamente con la pandemia, non viaggiando e non facendo le serate, ho più tempo a disposizione. Prima avevo scadenze da rispettare, ora posso andare più a fondo sulle canzoni. È importante in questo momento avere musica che ti trasmette energia positiva. Per me e per il pubblico. Dobbiamo trovare il modo per avere delle vibrazioni positive, è un’importante via di fuga: le persone, semplicemente, vogliono ballare”.

Testo di “Fireworks”

(Verse 1)

I got what you need

Baby just come see me

I got the remedy

Take the pain away

Easy as one, two, three

You know I got what you need

I got the recipe take the pain away

(Chorus)

If you’re ever feeling low

You could come and say hello

I got what you need

Baby just come see me

I got the remedy take the pain away

If you’re ever feeling low

You can come and say hello

We all just want some better days and tomorrows

Better days and tomorrows

We all just want some purple greens and blue yellows

Fireworks will make it glow

We all just want some better days and tomorrows

Better days and tomorrows

We all just want some

(Verse 2)

Got a place to go

You could just call me home

No need to be alone today

Easy as doh ray me

You know you can count on me

Give all your cares to me

Take the pain away

(Chorus)

If you’re ever feeling low

You could come and say hello

I got what you need

Baby just come see me

I got the remedy take the pain away

If you’re ever feeling low ( if you’re ever feeling low )

You can come and say hello

We all just want some better days and tomorrows ( better days and tomorrows )

Better days and tomorrows

We all just want some purple greens and blue yellows

Fireworks will make it glow

We all just want some better days and tomorrows ( better days and tomorrows )

Better days and tomorrows

We all just want some

(Bridge)

Let me be your medicine tonight tonight

So I can make your body feel alright

I got what you need yeah

(Chorus)

If you’re ever feeling low

You can come and say hello

We all just want some better days and tomorrows ( better days and tomorrows )

Better days and tomorrows

We all just want some purple greens and blue yellows

Fireworks will make it glow

We all just want some better days and tomorrows ( better days and tomorrows )

Better days and tomorrows

We all just want some

Traduzione di “Fireworks”



(Strofa 1)

Ho quello che ti serve

Piccola vieni a trovarmi

Ho il rimedio che

Porterà via il dolore

Facile come uno, due, tre

Sai che ho quello che ti serve

Ho la ricetta che porterà via il dolore

(Ritornello)

Se dovessi sentirti giù

Potresti venire a salutare

Ho quello che ti serve

Piccola vieni a trovarmi

Ho il rimedio che porterà via il dolore

Se mai ti sentissi giù

Potresti venire a salutare

Vogliamo tutti solo giorni e un domani migliore

Giorni e un domani migliore

Vogliamo tutti solo dei verdi viola e dei gialli blu

I fuochi d’artificio li faranno risplendere

Vogliamo tutti solo giorni e un domani migliore

Giorni e un domani migliore

Tutti lo vogliamo solo un po’

(Strofa 2)

Ho un posto dove andare

Potresti chiamarmi a casa

Non serve restare soli oggi

Facile come fare il raggio di me

Sai che puoi contare su di me

Dammi tutte le tue cure per

Togliere il dolore

(Ritornello)

Se mai ti sentissi giù

Potresti venire a salutare

Ho quello che ti serve

Piccola vieni a trovarmi

Ho il rimedio che porterà via il dolore

Se mai ti sentissi giù (Se mai ti sentissi giù)

Puoi venire e salutare

Vogliamo tutti solo giorni e un domani migliore (giorni e un domani migliore)

Giorni e un domani migliore

Vogliamo tutti solo dei verdi viola e dei gialli blu

I fuochi d’artificio li faranno risplendere

Vogliamo tutti solo giorni e un domani migliore (giorni e un domani migliore)

Giorni e un domani migliore

Tutti lo vogliamo solo un po’

(Ponte)

Lasciami diventare la tua medicina stasera stasera

Così posso far stare bene il tuo corpo

Ho quello che ti serve, sì

(Ritornello)

Se mai ti sentissi giù

Puoi venire e salutare

Vogliamo tutti solo giorni e un domani migliore (giorni e un domani migliore)

Giorni e un domani migliore

Vogliamo tutti solo dei verdi viola e dei gialli blu

I fuochi d’artificio lo faranno risplendere

Vogliamo tutti solo giorni e un domani migliore (giorni e un domani migliore)

Giorni e un domani migliore

Tutti lo vogliamo solo un po’