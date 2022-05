A sei anni da “The dark album” è tornato ieri 12 aprile a calcare lo scenario musicale il membro della Dark Polo Gang Pyrex, classe 1994 e co-autore di brani di successo quali “Sportswear” (realizzato insieme a Tony Effe) e “Fiori del male” (insieme a Sfera Ebbasta).



Il suo nuovo singolo si chiama “Sinfonia della distruzione“, ed è stato prodotto da Drillionaire, Katoo e FCM.

Significato della canzone

“Sinfonia della distruzione” è un brano in cui viene raccontato un amore doloroso a causa dei numerosi problemi che la coppia deve affrontare, e che minacciano di sommergerla totalmente.

Nonostante ciò, però, il sentimento alla base di tale relazione sembra non essersi ancora spento.

Testo della canzone

[Intro: Pyrex]

Dammi tutto senza fare rumore

Voglio sentirti respirare

Sei la parte bella del mio dolore

Ma non sei così speciale

E gli amici vanno via, hombre

Mi rimane solo lei (Lei)

Quando viene su di me, folle

Errore che rifarei

[Ritornello: Pyrex]

Dammi tutto senza fare rumore

Voglio sentirti respirare

Sei la parte bella del mio dolore

Ma non sei così speciale



[Verso 1: Pyrex]

L’amore è guerra, voglio vita eterna

Voci nella testa, musica violenta

Siamo peccatori come Adamo ed Eva

Ora Dio si dispera, che fretta c’era? Maledetta primavera

Pioggia di fuoco, ora l’incubo si avvera

Davvero, mi chiedo m’ameresti più (No)

Se la mia carriera cro-crollasse giù (Giù)

Sex avec moi, bitch, voulez vous?

Scopiamo all’ombra delle bombe, kaboom

Boom, crollano giù i grattacieli, gli ospedali ed i monasteri

Questa vita, fra’, ha separato i nostri sentieri

Muoiono fanti e cavalieri, ma sei sempre nei miei pensieri

Scusami, se non smetterò, la mia vita punk rock come Iggy Pop

Dammi una scossa, mille volt

Ho il cuore in latta, mago di Oz

[Pre-Ritornello: Pyrex]

Frasi letali come armi

Possono tagliarti, cambiarmi, cambiarti

Odio voltarmi senza parlarti

Ma meglio muti che infami

Meglio temuti che amati

[Ritornello: Pyrex]

Dammi tutto senza fare rumore

Voglio sentirti respirare

Sei la parte bella del mio dolore

Ma non sei così speciale

Dammi tutto senza fare rumore

Voglio sentirti respirare

Sei la parte bella del mio dolore

Ma non sei così speciale



[Ponte: Pyrex]

Tutti questi contanti quanto sono importanti

Se sei così distante, sto lacrimando sangue

Ti voglio rubare la stella polare per illuminare il buio totale

Ma è tutto finito, l’angelo ha capito

Fottuto destino, fottuto vampiro

[Ritornello: Pyrex]

Dammi tutto senza fare rumore

Voglio sentirti respirare

Sei la parte bella del mio dolore

Ma non sei così speciale

[Outro: Pyrex]

Dammi tutto senza fare rumore

Voglio sentirti respirare

Sei la parte bella del mio dolore

Ma non sei così speciale-

–

Ricordatevi di farci sapere cosa pensate di questo brano nei commenti!