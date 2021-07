J Balvin, cantante colombiano classe 1985, è pronto ad allietare le nostre estati con un nuovo successo dal titolo Que Mas Pues. Il cantante questa volta duetta con la bella Maria Becerra, cantante argentina e famosa youtuber. La canzone fa parte dell’album José ed è prodotta da Jeff Kleinman e da Sky Rompiendo.

Il significato di Que Mas Pues di J Balvin

La canzone, con tipico ritmo regaetton, racconta di una storia d’amore giunta al termine, ma comunque in tutte le relazioni che finiscono il ragazzo non riesce a darsi pace: si chiede se la sua ex fidanzata ha già trovato un altro o se, addirittura, si è già sposata. Le ricorda che nessuna sarà mai al suo pari, nessuna sarà mai bella come lei, con un fisico come il suo. Ma la ragazza non ne vuole sapere, i ricordi resteranno sempre importanti per lei, ma la sua vita è andata avanti.

La traduzione di Que Mas Pues

Ciao, come stai?

Come te la sei passata?

Ciao, come stai?

Come te la sei passata?

Sei ancora single o hai trovato un marito?

So che si tratta di una cosa un pò personale, scusa per la sfacciataggine

A Natale a Babbo Natale ho chiesto te, ma non ti ha portata

Ma come stai? Che hai fatto di bello?

Per distrazione ho perso le tue tracce

La fame mi ha incasinato

Ma non ho dimenticato quello che è successo

Regalami un’altra notte, ho bisogno di vederti

Che devo chiarire un paio di cose in sospeso

Ma come vanno le cose? Dove sei? Dimmi, fammi capire

Che vengo, vengo

Signora, signora

Mi hai persa di vista

Ora sto con un altro ehi

Oh, José, non insistere con me

Fai vari giri, sembri un motociclista

Nessuna con questo portamento

Ho questo fisico senza fare sport

Niente che mi importi

Perché la mia bussola ha già cambiato direzione

E’ cambiata da quando tu te ne sei andato

Lo sai molto bene

Non parlarmi con quel tono

Che la conosco anche io

No, no, no, single per te, no, ehi

Single per te, no

Quello che abbiamo fatto insieme quella notte appartiene al passato, ehi

Quello che abbiamo fatto insieme quella notte appartiene al passato

Bello, come vanno le cose?

So che vuoi sapere dove sono

Dimmi bella cosa c’è?

Quelle Nike ti stanno bene

Come te ce ne sono poche

Nessuna si adatta a te

Prendi un pò di tempo

Che sei sola, mi hanno già dato i dati

Dammi il pin, ti conquisterò subito

Loro ci provano ed io non tratto

Tesoro, questo è un altro campionato, ma tu sei in cima

Facciamolo, approfitta dell’atmosfera

Tu stai bene, diva, e quel corpo che motiva, piccola

Piccola, facciamolo che l’atmosfera è bella

Regalami un’altra notte, ho bisogno di vederti

Che devo chiarire un paio di cose in sospeso

Ma come vanno le cose? Dove sei? Dimmi, fammi capire

Che vengo, vengo

Ad agosto ho chiamato solo te, ti sei presentato a gennaio

Tu in vacanza a Boston e un altro è arrivato prima

E tu ti stai leccando i baffi e io non me la bevo

Il tuo ragazzo mi sta guardando e anche se non sono una vetrina