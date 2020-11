Da regista a scrittore! Quentin Tarantino ci sorprende con una notizia che farà felici quanti amano il cinema e la lettura: il regista di Kill Bill ha deciso di scrivere due libri, uno dei quali servirà ad espandere la storia raccontata nel suo ultimo film C’era una volta… a Hollywood.

E’ infatti noto come il soggetto dell’ultimo film del regista fosse stato inizialmente pensato come un romanzo, e soltanto in un secondo momento sia diventato poi una sceneggiatura. Ora Tarantino torna alla sua idea iniziale, cavalcando anche il successo del film che gli è valso il terzo Golden Globe, riportando Rick Dalton e Cliff Booth sulla pagina scritta.

Di cosa parleranno i due libri di Tarantino

Come accennavamo il primo dei due libri che Tarantino ha deciso di scrivere si dedicherà alla vita di Rick Dalton e Cliff Booth, la storia della loro amicizia e del loro lavoro insieme sul set, soffermandosi soprattutto su tutta quella parte precedente i fatti raccontati nel film, di quando il personaggio interpretato da Di Caprio era una brillante star del piccolo schermo.

In particolare Tarantino ha dichiarato di aver anche scritto alcuni episodi di Bounty Law (la serie iconica di Dalton) e di essere pronto anche a crearne una miniserie televisiva. Non mancheranno riferimenti a vere star del periodo, così come accade anche nella pellicola cinematografica.

Il secondo libro invece sarà più un saggio, incentrato sul cinema degli anni ’70 e dal titolo Cinema Speculation. Il regista ha descritto il libro come un’immersione nei film degli anni ‘70, con una raccolta di testi, recensioni e scritti personali.

Sappiamo quanto Tarantino sia devoto del cinema e di quegli anni, quindi ci aspettiamo davvero una perla saggistica di raro interesse.

E tu cosa ne pensi? Sei curioso di leggere queste due opere di Tarantino? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.